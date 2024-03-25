https://ukraina.ru/20240325/1054085191.html

Украинцы боятся идти на фронт из-за проблем с западной помощью — нардеп

Украинцы боятся идти на фронт из-за проблем с западной помощью — нардеп - 25.03.2024 Украина.ру

Украинцы боятся идти на фронт из-за проблем с западной помощью — нардеп

Украинцы все более скептично относятся к военной службе из-за колебаний Запада в вопросе военной помощи. Об этом сообщила депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает европейское издание Politico

2024-03-25T11:00

2024-03-25T11:00

2024-03-25T11:00

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сша

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"Если единственное, что вы слышите с линии фронта, - это то, что у военных недостаточно оружия, чтобы сражаться, то это, очевидно, заставляет людей относиться к поступлению на военную службу еще более скептично", - отметила Климпуш-Цинцадзе.На прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что ВСУ теряют контроль над населенными пунктами в Донбассе из-за дефицита боеприпасов.Конгресс США не может договориться о предоставлении помощи Киеву. Более того, он не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как в минувшую пятницу палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.Без США Европа не может предоставить Киеву необходимое количество оружия и другой помощи.

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помощь, сша, запад, зарубежье, депутат, новости, фронт, всу