https://ukraina.ru/20240324/1053972696.html

Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором

Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором - 24.03.2024 Украина.ру

Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором

Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру назвал украинскую власть террористической

2024-03-24T10:30

2024-03-24T10:30

2024-03-24T10:30

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"Она ведет террористическую войну, а не конвенциальную. Против террора, к сожалению, эффективно противостоять обычными армейскими методами тяжело, потому что террор неизбирательный. Никогда нельзя понять, что будет следующей целью. Поэтому здесь единственный вариант – это двигать границу, о чем уже давно говорил Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что сейчас это начнет происходить. В принципе, от Донецка она потихоньку отодвигается, и в Донецке стало тише", - сказал аналитик.Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html

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новости, терроризм, украина, аналитика, война