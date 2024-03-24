Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором - 24.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240324/1053972696.html
Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором - 24.03.2024 Украина.ру
Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру назвал украинскую власть террористической
2024-03-24T10:30
2024-03-24T10:30
новости
терроризм
украина
аналитика
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Она ведет террористическую войну, а не конвенциальную. Против террора, к сожалению, эффективно противостоять обычными армейскими методами тяжело, потому что террор неизбирательный. Никогда нельзя понять, что будет следующей целью. Поэтому здесь единственный вариант – это двигать границу, о чем уже давно говорил Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что сейчас это начнет происходить. В принципе, от Донецка она потихоньку отодвигается, и в Донецке стало тише", - сказал аналитик.Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, терроризм, украина, аналитика, война
Новости, терроризм, Украина, Аналитика, война

Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором

10:30 24.03.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру назвал украинскую власть террористической
"Она ведет террористическую войну, а не конвенциальную. Против террора, к сожалению, эффективно противостоять обычными армейскими методами тяжело, потому что террор неизбирательный. Никогда нельзя понять, что будет следующей целью. Поэтому здесь единственный вариант – это двигать границу, о чем уже давно говорил Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что сейчас это начнет происходить. В принципе, от Донецка она потихоньку отодвигается, и в Донецке стало тише", - сказал аналитик.
Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на сайте Украина.ру.
19 марта, 09:00
"Омоложение" армии, атаки и провалы ВСУ, санитарная зона. Главное на Украине на утро 19 марта
 
НовоститерроризмУкраинаАналитикавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
10:43Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"
10:33В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
10:30Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
10:25Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
10:20"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие
10:15Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует
10:10"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов
10:05Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
10:00Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет
10:00"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии
09:56Рекордная атака на Севастополь и удар по Белгороду, цинизм Лондона. Главное на Украине на утро 24 марта
09:56Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область
09:52Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
09:25Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
09:06Главное за ночь 24 марта
08:57"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
08:46Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никаких
08:14Сидней Рейли: агент 007 с Малой Арнаутской улицы
20:12Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
Лента новостейМолния