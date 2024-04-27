https://ukraina.ru/20240427/1054777228.html

Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру

Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

БПЛА Украины атаковали Краснодарский край и Крым. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-04-27T13:00

2024-04-27T13:00

2024-04-27T13:54

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Утром 27 апреля Минобороны России сообщило о пресечённых атаках украинских БПЛА на Краснодарский край и Крым."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, ещё два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в телеграм-канале рассказал о целях украинской атаки."Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА. По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущёвском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", - указал он.В то же время, по словам первого спикера парламента Новороссии, бывшего народного депутата Украины Олега Царёва, при атаке на НПЗ у Ильинского была повреждена установка АТ-1."Ночью украинские дроны атаковали Краснодарский край: аэродром в станице Кущевской, по нему информации нет. На НПЗ у пгт. Ильинское повреждена установка АТ-1. Ещё 12 дронов атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. И хотя площадь пожара составила всего 5 кв. м, вновь повреждена ректификационная колонна", - рассказал Царёв.По его словам, Украина использует дроны с искусственным интеллектом."Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности. Это помогает обеспечить точность в условиях глушения. А так называемое "машинное зрение" — тоже разновидность искусственного интеллекта — определить месторасположение. Украинцы пишут, что в (ИИ) искусственный интеллект зашивается цель образ ректификационной колонны. Ректификационная колонна на всех заводах похожа, но сильно выделяется и отличается от остального оборудование. Дрон, оснащенный ИИ, выбирает ту цель, которая зашита в его память", - отметил он.Также Царёв напомнил о публикации CNN в начале апреля, рассказывавшей о том, что все полёты дронов заранее согласовываются Украиной с союзниками, и летательные аппараты следуют плану полёта."По сути, вы берёте модель, записываете её на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется. <...> Когда он, наконец, будет развернут, он сможет определить, где находится. <...> Ему не требуется никакой связи [со спутниками], он полностью автономен", - цитировал телеканал CNN одного из учёных.Телеграм-канал "Архангел спецназа" обрисовал возможную атаку Украины на Крым."Последние 3 дня враг ведёт активную работу в небе по выявлению нашего ПВО. Для этих целей используют беспилотник "RQ-4B" и самолёт "ДРО G-550". При этом важно отметить, что все подобные операции по вылазкам и ударам курируют британцы. Так, в прошлый раз перед высадкой 73-го морского центра, в небе аналогично кружили беспилотники "MQ-9 Reaper", "RQ-4 Global Hawk", турецкий "Bayraktar TB2", под руководством именитых британских инструкторов, в следствие чего операция была провалена. К чему следует готовиться в этот раз? Возможны массовые ракетные удары по территории Крыма, удары по инфраструктуре и военным объектам. Всё это будет обязательно сопровождаться очередной акцией пиара ССО Украины. Это уже классика: всякий раз, когда противник теряет инициативу на фронте, подключаются пиарвойска. Сценарий ожидается простым как и всегда: высадка будет осуществляться на слабо защищённом участке, со съёмкой короткого боя, куда потом привяжут постановочное водружение флага", - указывалось в публикации.При этом авторы уверены, что ВСУ не будут закрепляться в Крыму."Всё просто — их уничтожат. А перебрасывать такое количество войск, способное полноценно выполнять общевойсковые операции — это широкий манёвр, который без внимания точно не останется", - отмечалось в публикации.По информации авторов канала, в данный момент украинские Силы специальных операций выжидают изменений в погодных условиях, повышения градуса воды."Знаем, что уже были выгружены моторные лодки с двигателями SUZUKI DT40WRS и РЭБ", - также сообщили авторы канала.Они указали два возможных сценария атаки на Крым."Великобритания разрабатывает план для высадки и закрепления на полуострове при поддержке ударов беспилотниками, ракетами. Маршрут и сопровождение могут быть проложены благодаря разведывательным БЛА и, конечно же, если всушники выживут, то, как мы уже говорили выше, всё это будет сопровождаться видеороликами", - описывался первый вариант.Второй вариант - "билет в один конец"."Самый безумный план — из разряда "авось повезёт, проскочим". Но фактически — это гарантированный билет в один конец", - писали авторы канала.Также они описали, как будут противодействовать высадке украинцев в Крыму.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив в общей сложности 57 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, ранения получили два гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 14 снарядов калибром 155 мм и сбрасывают 2 ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 6; Каховка — 5; Днепряны — 3; Великая Лепетиха — 3; Горностаевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Подстепное.Позднее стало известно о жертвах обстрела Каховки и Новой Каховки."В результате обстрела украинских боевиков Новой Каховки и Каховки Херсонской области погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - указывалось в публикации канала.Днём 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 2 артиллерийских снаряда и 26 гранатомётных выстрелов, по селу Красный Хутор – один артиллерийский снаряд. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Ясные Зори дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждены одно частное жилое домовладение, надворная постройка и гараж. В Тавровском сельском поселении пострадало одно частное домовладение, в поселке Разумное – гараж, в поселке Октябрьский – одно частное жилое домовладение и надворная постройка. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", - указывалось в сводке.В Волоконовском районе под миномётный обстрел попал хутор Старый – зафиксировано 5 прилетов. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 6 миномётных снарядов, по окраинам сёл Глотово и Смородино – по два миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина поселка Прилесье – было установлено 4 прилёта. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.В Шебекинском городском округе по селу Середа было выпущено 13 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет."В Яковлевском городском округе после работы ПВО по воздушным целям в посёлке Томаровка в результате падения осколков пострадавших нет, в четырёх частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Жилые дома находятся в стадии строительства", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240427/1054769421.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, крым, украина, краснодарский край, нпз, вооруженные силы украины