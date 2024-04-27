Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест - 27.04.2024 Украина.ру
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Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест
Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест - 27.04.2024 Украина.ру
Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест
Защита совладельца "Олимпситистрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, подала апелляционную жалобу в Басманный суд Москвы. Соответствующая информация появилась 27 апреля в картотеке
2024-04-27T21:11
2024-04-27T21:11
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Уточняется, что столичный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину. По данным следствия, Фомин оказывал Иванову,&nbsp;Сергею Бородину&nbsp;и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки. Иванову, ответственному в Минобороны за работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Сейчас он арестован. Следствие полагает, что фигурант вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Заместитель министра вину не признает. Помимо этого, арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.Напомним, 25 апреля бизнесмену Александру Фомину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года.
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новости, россия, тимур иванов, минобороны, москва, коррупция
Новости, Россия, Тимур Иванов, Минобороны, Москва, коррупция

Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест

21:11 27.04.2024
 
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Защита совладельца "Олимпситистрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, подала апелляционную жалобу в Басманный суд Москвы. Соответствующая информация появилась 27 апреля в картотеке
Уточняется, что столичный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину.
По данным следствия, Фомин оказывал Иванову, Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки.
Иванову, ответственному в Минобороны за работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Сейчас он арестован.
Следствие полагает, что фигурант вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Заместитель министра вину не признает.
Помимо этого, арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.
Напомним, 25 апреля бизнесмену Александру Фомину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года.
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