У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии
© Телеграм @inosmichannelДенис Шмыгаль
© Телеграм @inosmichannel
Благодаря новой многомиллиардной помощи со стороны Вашингтона, у Киева хватит средств в бюджете на социальные выплаты: пенсии и субсидии, пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля
По его словам, в новом пакете финансирования от США на более чем 60 миллиардов долларов, Киев получит 7,5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи.
"Это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии", – сказал Шмыгаль в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".
Таким образом, Украина обязуется выполнить все обязательства по такого рода выплатам вовремя и в полном объеме.
В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн.
Ранее эксперт рассказал, как США посадили Украину "на сухой паек".
27 марта, 06:45Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФВо вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с радостью объявил, что Украина получила $ 880 млн от МВФ, третий транш финансовой поддержки. По его словам, эти деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность