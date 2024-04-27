У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии - 27.04.2024 Украина.ру
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У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии
У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии - 27.04.2024 Украина.ру
У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии
Благодаря новой многомиллиардной помощи со стороны Вашингтона, у Киева хватит средств в бюджете на социальные выплаты: пенсии и субсидии, пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля
2024-04-27T20:07
2024-04-27T20:07
новости
украина
денис шмыгаль
киев
сша
военная помощь
финансирование
пенсии
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По его словам, в новом пакете финансирования от США на более чем 60 миллиардов долларов, Киев получит 7,5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Таким образом, Украина обязуется выполнить все обязательства по такого рода выплатам вовремя и в полном объеме. В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн.Ранее эксперт рассказал, как США посадили Украину "на сухой паек".
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новости, украина, денис шмыгаль, киев, сша, военная помощь, финансирование, пенсии
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Киев, США, военная помощь, финансирование, пенсии

У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии

20:07 27.04.2024
 
© Телеграм @inosmichannelДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© Телеграм @inosmichannel
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Благодаря новой многомиллиардной помощи со стороны Вашингтона, у Киева хватит средств в бюджете на социальные выплаты: пенсии и субсидии, пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля
По его словам, в новом пакете финансирования от США на более чем 60 миллиардов долларов, Киев получит 7,5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи.
"Это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии", – сказал Шмыгаль в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".
Таким образом, Украина обязуется выполнить все обязательства по такого рода выплатам вовремя и в полном объеме.
В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн.
Ранее эксперт рассказал, как США посадили Украину "на сухой паек".
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 06:45
Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФВо вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с радостью объявил, что Украина получила $ 880 млн от МВФ, третий транш финансовой поддержки. По его словам, эти деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальКиевСШАвоенная помощьфинансированиепенсии
 
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