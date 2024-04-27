https://ukraina.ru/20240427/1054792100.html

У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии

У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии - 27.04.2024 Украина.ру

У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии

Благодаря новой многомиллиардной помощи со стороны Вашингтона, у Киева хватит средств в бюджете на социальные выплаты: пенсии и субсидии, пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля

2024-04-27T20:07

2024-04-27T20:07

2024-04-27T20:07

новости

украина

денис шмыгаль

киев

сша

военная помощь

финансирование

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050453205_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_f905c95ca595bbc600ad0c4d46d5832a.jpg.webp

По его словам, в новом пакете финансирования от США на более чем 60 миллиардов долларов, Киев получит 7,5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Таким образом, Украина обязуется выполнить все обязательства по такого рода выплатам вовремя и в полном объеме. В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн.Ранее эксперт рассказал, как США посадили Украину "на сухой паек".

https://ukraina.ru/20240327/1054136541.html

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис шмыгаль, киев, сша, военная помощь, финансирование, пенсии