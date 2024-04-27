Продюсер Reuters арестован в Москве за участие в экстремистском сообществе
Константин Габов
Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters Константин Габов отправлен под арест по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе суда
"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2024 года", - сказано в телеграм-канале ведомства.
Известно, что Габов работает продюсером новостной службы информационного агентства Reuters. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.
По версии следствия, Габов "принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube канале "Навальный LIVE*".
*канал принадлежит ФБК – запрещенной в РФ экстремистской организации, признанной иноагентом