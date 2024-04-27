https://ukraina.ru/20240427/1054783823.html

Ядерные страсти в Польше. Глава МИД призвал президента замолчать

Ядерные страсти в Польше. Глава МИД призвал президента замолчать - 27.04.2024 Украина.ру

Ядерные страсти в Польше. Глава МИД призвал президента замолчать

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский весьма недипломатично оценил заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности к размещению на территории страны американского ядерного оружия

2024-04-27T16:19

2024-04-27T16:19

2024-04-27T16:19

эксклюзив

польша

сикорский

анджей дуда

ядерное оружие

сша

нато

дмитрий песков

мария захарова

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На берегах Вислы продолжает нарастать скандал вокруг возможного размещения в этой стране ядерного оружия США в рамках программы Nuclear Sharing. Напомню, президент Польши Анджей Дуда 22 апреля в интервью газете Fakt после визита в США заявил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне."Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности. Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы", – сказал президент Польши. Эту готовность Дуда объяснил тем, что Россия "всё больше милитаризирует" Калининградскую область, и тем, что она разместила своё тактическое ядерное оружие в Белоруссии.В тот же день на это отреагировали в Москве. "Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов, и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В МИД РФ отметили, что Москва в своём военном планировании относится к Польше "с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают". "Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", – заявила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Тогда же польский президент получил отповедь и от своего МИД. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 апреля подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия на польской территории – "очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны обсуждаться, прежде всего, в Совете министров"."И до сих пор такого обсуждения в Совете министров не было. Хочу напомнить, что в соответствии со статьей 146 Конституции Польши, именно Совет министров проводит польскую внешнюю политику" – сказал он.Но Анджей Дуда не унимался. Во время визита в Литву 26 апреля он заявил, что "Nuclear Sharing не является новой темой, она уже несколько лет поднимается на встречах с нашими союзниками, и я считаю, что это становится всё более и более актуальным". Более того, Дуда получил публичную поддержку своего литовского коллеги Гитанаса Науседы, который сказал, что если в Польше будет размещено ядерное оружие НАТО, то такое решение Североатлантического альянса будет способствовать сдерживанию и отвечать ожиданиям Европы в области безопасности.Судя по всему, это вызвало резкое недовольство Вашингтона, ведь ещё 23 апреля во время своего визита в Польшу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прямо заявил: "У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил, и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО".Потому неудивительно, что вечером 26 апреля в студии телеканала Polsat Радослав Сикорский был уже куда менее дипломатичен по отношению к заявлениям Анджея Дуды о размещении в Польше ядерного оружия. "Господину президенту уже сказали на самом высоком уровне – и, чтобы внести ясность, не только на польском уровне, – не говорить об этом, и что на это нет ни малейшего шанса. Президент представляет внешнюю политику, которая формулируется Советом министров. Совет министров не давал президенту никакой поддержки или разрешения говорить об этом публично" – заявил глава МИД Польши."Впрочем, я знаю, что уже есть российский ответ на это высказывание. Совершенно очевидно, что любой такой склад станет целью российского удара", – добавил Сикорский. Он также напомнил, что размещение американского ядерного оружия на польской земле не сделает Польшу ядерной державой.Как отметил польский военный эксперт Михал Пекарский, формально Польша обладает носителями американских ядерных бомб В61, которые по программе Nuclear Sharing размещены в Германии, Нидерландах, Италии и Турции, – речь об истребителях F-16. Более того, польские F-16 как минимум дважды – в 2014 и 2022 годах – принимали участие в специальных учениях НАТО Steadfast Noon по использованию этих бомб, хоть и не в качестве их носителей."Польские самолеты F-16, а в будущем и F-35 могут стать носителями ядерных бомб, если Польша присоединится к Nuclear Sharing. То есть, если страны-союзники согласятся распространить программу на нашу страну. В максималистском сценарии, при котором Польша будет иметь эскадрилью истребителей, предназначенных в том числе для выполнения ядерной миссии, в Польше будет склад ядерного оружия.Это, несомненно, станет важным политическим сигналом. Однако следует помнить, что символика и сигнализация – это еще не всё. Это не будет "польский" ядерный арсенал. Чтобы его использование стало возможным, союзникам, в первую очередь американцам, нужно будет дать своё согласие на политическом уровне" – написал Пекарский в материале для польского портала OKO.press.При этом польское общество разделилось в вопросе размещения ядерного оружия на территории Польши. Исследование компании SW Research, результаты которого обнародованы 27 апреля, показало, что 36,4% респондентов оценили такое предложение положительно, 31,9% – негативно. Почти пятая часть опрошенных (19%) не имеет мнения по этому поводу, а 12,6% респондентов не слышали об этой идее.Стоит отметить, что декларация президента Польши о готовности разместить на берегах Вислы американское ядерное оружие – далеко не первое подобное заявление польских политиков наивысшего ранга за последние годы. Так, в начале апреля 2022 года Ярослав Качиньский, лидер тогда правящей партии "Право и Справедливость" (её выдвиженцем является Дуда), выразил подобную готовность в интервью немецкому изданию Die Welt.Да и в польском обществе подобные настроения существуют достаточно давно. Вот только раньше поляки не скрывали, что ядерное оружие нужно им для борьбы не против России, а за потерянные Kresy Wschodnie (Восточное Пограничье, ныне территория Украины, Белоруссии и Литвы). В польской песенке конца 1940-х были такие слова: Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, druga mała, ale silna i wrócimy też do Wilna ("Одна атомная бомба – и мы снова вернёмся во Львов, вторая маленькая, но мощная, – и мы вернемся в Вильнюс"), и речь в ней шла именно об американских бомбах…

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240427/1054758862.html

https://ukraina.ru/20240426/1054760767.html

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эксклюзив, польша, сикорский, анджей дуда, ядерное оружие, сша, нато, дмитрий песков, мария захарова