Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"
18:30 27.04.2024 (обновлено: 18:31 27.04.2024)
В перечень нежелательных организаций на территории России внесено ранее признанное иноагентом "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщили в Минюсте РФ в субботу
"Феминистское антивоенное сопротивление" было включено в реестр иноагентов в 2022 году. Его лидер Дарья Серенко* была объявлена в розыск, в январе прошлого года она пополнила список иноагентов.
Было доказано, что она финансово поддерживала киевский режим, пропагандировала ЛГБТ**-отношения.
Ранее суд заочно арестовал Гарри Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества.
*выполняет функции иностранного агента
**движение признано экстремистским и запрещено в России
25 апреля, 17:11Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому Пока в Грузии действует закон об иностранных агентах, переговоры о ее вступлении в Евросоюз начинать не будут. Соответствующую резолюцию поддержал Европейский парламент 25 апреля, передает "Зеркало недели"