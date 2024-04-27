Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*" - 27.04.2024 Украина.ру
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Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"
Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*" - 27.04.2024 Украина.ру
Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"
В перечень нежелательных организаций на территории России внесено ранее признанное иноагентом "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщили в Минюсте РФ в субботу
2024-04-27T18:30
2024-04-27T18:31
новости
россия
иноагент
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феминизм
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"Феминистское антивоенное сопротивление" было включено в реестр иноагентов в 2022 году. Его лидер Дарья Серенко* была объявлена в розыск, в январе прошлого года она пополнила список иноагентов. Было доказано, что она финансово поддерживала киевский режим, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Ранее суд заочно арестовал Гарри Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества.*выполняет функции иностранного агента **движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ukraina.ru/20240425/1054729731.html
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новости, россия, иноагент, всу, сво, феминизм
Новости, Россия, иноагент, ВСУ, СВО, феминизм

Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"

18:30 27.04.2024 (обновлено: 18:31 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В перечень нежелательных организаций на территории России внесено ранее признанное иноагентом "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщили в Минюсте РФ в субботу
"Феминистское антивоенное сопротивление" было включено в реестр иноагентов в 2022 году. Его лидер Дарья Серенко* была объявлена в розыск, в январе прошлого года она пополнила список иноагентов.
Было доказано, что она финансово поддерживала киевский режим, пропагандировала ЛГБТ**-отношения.
Ранее суд заочно арестовал Гарри Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества.
*выполняет функции иностранного агента
**движение признано экстремистским и запрещено в России
- РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 17:11
Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому Пока в Грузии действует закон об иностранных агентах, переговоры о ее вступлении в Евросоюз начинать не будут. Соответствующую резолюцию поддержал Европейский парламент 25 апреля, передает "Зеркало недели"
 
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Заголовок открываемого материала
18:46Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
18:30Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"
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18:10Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на Украине
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