https://ukraina.ru/20240427/1054788909.html

Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"

Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*" - 27.04.2024 Украина.ру

Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"

В перечень нежелательных организаций на территории России внесено ранее признанное иноагентом "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщили в Минюсте РФ в субботу

2024-04-27T18:30

2024-04-27T18:30

2024-04-27T18:31

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"Феминистское антивоенное сопротивление" было включено в реестр иноагентов в 2022 году. Его лидер Дарья Серенко* была объявлена в розыск, в январе прошлого года она пополнила список иноагентов. Было доказано, что она финансово поддерживала киевский режим, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Ранее суд заочно арестовал Гарри Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества.*выполняет функции иностранного агента **движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ukraina.ru/20240425/1054729731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иноагент, всу, сво, феминизм