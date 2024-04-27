https://ukraina.ru/20240427/1054785073.html

Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал

Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал - 27.04.2024 Украина.ру

Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал

В Армении уже восьмой день продолжаются протесты жителей приграничной Тавушской области, недовольных соглашениями, которые власти их страны заключили с Азербайджаном по поводу делимитации границы

2024-04-27T16:52

2024-04-27T16:52

2024-04-27T16:52

эксклюзив

армения

азербайджан

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Комиссия Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания 19 апреля сообщила, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянских сел Баганис (азербайджанский вариант названия Баганис Айрым), Воскепар (аз. Ашагы Аскипара), Киранц (аз. Хейримли), Беркабер (аз. Гызылгаджили).Это означает, что четыре села, которые числились в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении, теперь перейдут под контроль Азербайджана.В Ереване и Тавушской области после этого сообщения начались акции протеста. Митингующие пытались заблокировать трассы, в том числе международного значения. В населенном пункте Кираница произошли столкновения между перекрывшими дорогу в знак протеста жителями и полицией. Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые средства, утверждают очевидцы.В армянских СМИ 26 апреля появилась информация, согласно которой на митинге в одном из населенных пунктов Тавушской области были замечены около 15 военных-контрактников. В правоохранительных органах страны заявили, что военные к акции протеста не присоединялись, а лишь направились к трассе Воскепар – Киранц для того, чтобы ознакомиться с обстановкой. Когда солдаты доехали до места, некоторые из митингующих внезапно заявили, что военные сложили оружие и тем самым присоединились к ним, заявили в следственном комитете Армении.В настоящее время следствие занимается выяснением подробностей инцидента, а также установлением круга лиц, задействованных в нем, отметили в ведомстве.Также Следком Армении опубликовал видео, на котором военнослужащие, прибывшие 26 апреля на место проведения акции протеста в Киранце, выражают сожаление в связи со своими действиями.По словам военнослужащего-контрактника Асатура Чобаняна, информацию о том, что военные якобы присоединились к протестам, распространили участники акции и журналисты."Сообщаю вам, что это ложь. Мы отправились туда под влиянием момента, о чем сожалеем. И прошу не политизировать это", - заявил Чобанян.Пашинян к протестам готовПротесты против начавшегося разграничения в Тавуше вряд ли смогут вылиться в нечто более серьезное, что способно было бы подорвать поддержку режима премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.По словам эксперта, на это есть несколько причин. Первая из них – протестные акции носят разрозненный характер и не координируются из общего центра. Вторая причина заключается в том, что протестующие не представляют, что делать дальше.С другой стороны, у властей Армении имеется четкий план, который далеко не все в армянском обществе одобряют. Тем не менее, он есть, и власти действуют четко согласно ему, достаточно грамотно выстраивая пропаганду, отметил Арешев."При необходимости власти воздействуют на общественное мнение то манипуляциями, то силовыми акциями, в том числе достаточно бесцеремонными и жесткими задержаниями", - рассказал эксперт.Что касается возможного присоединения военных к протестам против демаркации границы с Азербайджаном, Арешев не исключил самые разные варианты, но при этом подчеркнул, что прямого вовлечения военных в протесты он не ожидает."Власти хорошо подготовились и к этому. Заранее был дискредитирован и убран популярный командующий именно Третьего армейского корпуса, дислоцированного в Тавушском регионе. Это Григорий Хачатуров, сын бывшего представителя Армении в ОДКБ Юрия Хачатурова, которого Пашинян в 2019 году увольнял со скандалом", - напомнил Арешев.Он добавил, что Хачатуров был весьма популярен в армии и в обществе, и то, что его убрали с должности, уже тогда стало ярким предвестником того, что преимущественно выгодные для армянской стороны оборонительные позиции в Тавуше власти Пашиняна собираются сдать в соответствии с требованиями азербайджанской стороны."Баку требует вернуться в этой части государственной границы к ситуации до начала 1990-х годов", - подытожил Андрей Арешев.Делимитация наоборот: сначала граница, мирное соглашение потомНапомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября 2022 года в Праге, в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Армении, Франции, Турции, Азербайджана и под председательством французского президента Макрона, письменно согласился на вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.В ноябре 2023 года Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы будущего мирного договора. Согласно первому принципу, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в фиксированных пределах (29,8 тыс и 86,6 тыс кв. км.) соответственно. Согласно второму, демаркация границ должна быть проведена в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и базироваться на картах советского Генштаба. Третий принцип обозначает необходимость разблокировки транспортных коммуникаций в рамках суверенитета стран, по которым они проходят.Премьер-министр Армении проявляет завидную оперативность при выполнении второго принципа мирного договора, который все еще не подписан. Так, 12 марта 2024 года он заявлял, что "никогда, ни на каком обсуждении не было и не может быть речи о сдаче Азербайджану сел в Тавушской области". А уже 18 марта он отправился на встречу с жителями этих сел, уговаривая сдать их, ведь иначе "будет война".Теперь армянско-азербайджанская комиссия по вопросам делимитации границы заявляет, что вопрос разграничения у четырех спорных сел Тавушской области предварительно урегулирован. На сайте правительства Армении публикуются новости о установке первого пограничного столба 23 апреля. Через два дня их было уже 20, а через три – 28.Местное население негодует из-за того, что в официальных сообщениях о делимитации границы мало конкретики. Люди не знают, где точно пройдет граница. Помимо прочего, они располагают неподтвержденной информацией, в соответствии с которой красная линия пройдет прямо поперек домовладений.

https://ukraina.ru/20240311/1053822712.html

https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html

https://ukraina.ru/20231214/1052091762.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, азербайджан, никол пашинян, граница, протесты, шарль мишель, эммануэль макрон, украина.ру, одкб, евросовет, ереван, карабах