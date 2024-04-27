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Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ

Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру

Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ

В субботу, 27 апреля, в Киеве состоялся очередной митинг за демобилизацию военнослужащих украинской армии. Жители столицы традиционно требовали справедливых предельных сроков службы, передает издание "Укринформ"

2024-04-27T17:01

2024-04-27T17:01

2024-04-27T17:01

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Еще одно издание "Политика страны" делится фотографиями, снятыми на месте акции. В руках у протестующих плакаты "день на войне ≠ дню в обычной жизни", "требуем закон о справедливых сроков демобилизации", а надпись на одной из детских колясок гласит "мой папа – герой, а не ваш раб". Напомним, в новом законе об ужесточении мобилизации отсутствует пункт о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев после их попадания на фронт. В Раде указали на то, что в стране не будет принят закон о демобилизации пока не завершится военное положение, а надеется на обратное не стоит.

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новости, киев, вооруженные силы украины, рада, мобилизация, демобилизация, всу, сво, спецоперация, митинг