Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
В субботу, 27 апреля, в Киеве состоялся очередной митинг за демобилизацию военнослужащих украинской армии. Жители столицы традиционно требовали справедливых предельных сроков службы, передает издание "Укринформ"
"В Киеве прошел всеукраинский пикет за установление справедливых предельных сроков службы. На пикет вышли родные военнослужащих и их друзья", – сказано в телеграм-канале СМИ.
Еще одно издание "Политика страны" делится фотографиями, снятыми на месте акции. В руках у протестующих плакаты "день на войне ≠ дню в обычной жизни", "требуем закон о справедливых сроков демобилизации", а надпись на одной из детских колясок гласит "мой папа – герой, а не ваш раб".
Напомним, в новом законе об ужесточении мобилизации отсутствует пункт о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев после их попадания на фронт. В Раде указали на то, что в стране не будет принят закон о демобилизации пока не завершится военное положение, а надеется на обратное не стоит.
31 марта, 18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУСвыше тысячи граждан Амстердама приняли участие в акции за мир и против поставок оружия Украине западными странами. Этот митинг стал самым масштабным с начала проведения подобных протестных акций на площади Дам, сообщает РИА Новости