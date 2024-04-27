Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
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Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
В субботу, 27 апреля, в Киеве состоялся очередной митинг за демобилизацию военнослужащих украинской армии. Жители столицы традиционно требовали справедливых предельных сроков службы, передает издание "Укринформ"
2024-04-27T17:01
2024-04-27T17:01
новости
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Еще одно издание "Политика страны" делится фотографиями, снятыми на месте акции. В руках у протестующих плакаты "день на войне ≠ дню в обычной жизни", "требуем закон о справедливых сроков демобилизации", а&nbsp;надпись на одной из детских колясок гласит "мой папа – герой, а не ваш раб". Напомним, в новом законе об ужесточении мобилизации отсутствует пункт о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев после их попадания на фронт. В Раде указали на то, что в стране не будет принят закон о демобилизации пока не завершится военное положение, а надеется на обратное не стоит.
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новости, киев, вооруженные силы украины, рада, мобилизация, демобилизация, всу, сво, спецоперация, митинг
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, Рада, мобилизация, демобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, митинг

Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ

17:01 27.04.2024
 
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
Читать в
В субботу, 27 апреля, в Киеве состоялся очередной митинг за демобилизацию военнослужащих украинской армии. Жители столицы традиционно требовали справедливых предельных сроков службы, передает издание "Укринформ"
"В Киеве прошел всеукраинский пикет за установление справедливых предельных сроков службы. На пикет вышли родные военнослужащих и их друзья", – сказано в телеграм-канале СМИ.
Еще одно издание "Политика страны" делится фотографиями, снятыми на месте акции. В руках у протестующих плакаты "день на войне ≠ дню в обычной жизни", "требуем закон о справедливых сроков демобилизации", а надпись на одной из детских колясок гласит "мой папа – герой, а не ваш раб".
Напомним, в новом законе об ужесточении мобилизации отсутствует пункт о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев после их попадания на фронт. В Раде указали на то, что в стране не будет принят закон о демобилизации пока не завершится военное положение, а надеется на обратное не стоит.
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
31 марта, 18:48
В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУСвыше тысячи граждан Амстердама приняли участие в акции за мир и против поставок оружия Украине западными странами. Этот митинг стал самым масштабным с начала проведения подобных протестных акций на площади Дам, сообщает РИА Новости
 
НовостиКиевВооруженные силы УкраиныРадамобилизациядемобилизацияВСУСВОСпецоперациямитинг
 
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16:26Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению
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15:16Лавочку прикрыли: экзамены по русскому у иностранцев будут принимать университеты
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