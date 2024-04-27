https://ukraina.ru/20240427/1054788664.html

Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино

Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино - 27.04.2024 Украина.ру

Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино

Ситуация в районе Очеретино для измотанных украинских подразделений отчаянная, сегодня уже точно известно, что ВСУ потеряют несколько деревень на указанном направлении фронта, говорится в статье Forbes

2024-04-27T18:14

2024-04-27T18:14

2024-04-27T18:14

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Чтобы сократить потери, украинское командование не имеет другого выхода, кроме как отступить, однако отход от позиций, очевидно, приведет к сдаче "десятков квадратных миль территории", утверждают журналисты. Уточняется, что отступление – это одна из наиболее сложных операций в ходе боевых действий, оно планируется также, как наступление. Бегство ВСУ с позиций в Авдеевке автор статьи почему-то не вспоминает. Вместо этого СМИ подтверждает, что ВС РФ прорвали украинскую линию к западу от Авдеевки в минувшие выходные. Этот факт является предметом "жарких дебатов в Киеве и по всей 600-мильной линии фронта". "Стоит отметить, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами. “Агрессор имеет преимущество в воздухе и артиллерии, нанося почти непрерывные удары по позициям ОСГ ”Таврия", - цитирует издание спикера Украинского центра оборонных стратегий. Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Несколько источников утверждали, что солдаты Киева сбежали со своих позиций. Позже в ВСУ заявили, что украинская армия якобы контролирует большую часть Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части. населенного пункта под огнем ВСУ.

https://ukraina.ru/20240426/1054730457.html

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