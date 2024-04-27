Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино - 27.04.2024 Украина.ру
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Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино
Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино - 27.04.2024 Украина.ру
Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино
Ситуация в районе Очеретино для измотанных украинских подразделений отчаянная, сегодня уже точно известно, что ВСУ потеряют несколько деревень на указанном направлении фронта, говорится в статье Forbes
2024-04-27T18:14
2024-04-27T18:14
новости
вооруженные силы украины
россия
киев
forbes
авдеевка
прорыв
наступление
фронт
всу
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Чтобы сократить потери, украинское командование не имеет другого выхода, кроме как отступить, однако отход от позиций, очевидно, приведет к сдаче "десятков квадратных миль территории", утверждают журналисты. Уточняется, что отступление – это одна из наиболее сложных операций в ходе боевых действий, оно планируется также, как наступление. Бегство ВСУ с позиций в Авдеевке автор статьи почему-то не вспоминает. Вместо этого СМИ подтверждает, что ВС РФ прорвали украинскую линию к западу от Авдеевки в минувшие выходные. Этот факт является предметом "жарких дебатов в Киеве и по всей 600-мильной линии фронта". "Стоит отметить, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами.&nbsp;“Агрессор имеет преимущество в воздухе и артиллерии, нанося почти непрерывные удары по позициям ОСГ ”Таврия", -&nbsp;цитирует издание спикера&nbsp;Украинского центра оборонных стратегий. Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Несколько источников утверждали, что солдаты Киева сбежали со своих позиций. Позже в ВСУ заявили, что украинская армия якобы контролирует большую часть Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части. населенного пункта под огнем ВСУ.
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новости, вооруженные силы украины, россия, киев, forbes, авдеевка, прорыв, наступление, фронт, всу, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Forbes, Авдеевка, прорыв, наступление, фронт, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино

18:14 27.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ситуация в районе Очеретино для измотанных украинских подразделений отчаянная, сегодня уже точно известно, что ВСУ потеряют несколько деревень на указанном направлении фронта, говорится в статье Forbes
Чтобы сократить потери, украинское командование не имеет другого выхода, кроме как отступить, однако отход от позиций, очевидно, приведет к сдаче "десятков квадратных миль территории", утверждают журналисты.
"Хуже того, отступление — если оно будет плохо выполнено — предоставит русским возможность удвоить свои локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более широкий коллапс Украины", – говорится в публикации.
Уточняется, что отступление – это одна из наиболее сложных операций в ходе боевых действий, оно планируется также, как наступление. Бегство ВСУ с позиций в Авдеевке автор статьи почему-то не вспоминает.
Вместо этого СМИ подтверждает, что ВС РФ прорвали украинскую линию к западу от Авдеевки в минувшие выходные. Этот факт является предметом "жарких дебатов в Киеве и по всей 600-мильной линии фронта".

"Стоит отметить, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами. “Агрессор имеет преимущество в воздухе и артиллерии, нанося почти непрерывные удары по позициям ОСГ ”Таврия", - цитирует издание спикера Украинского центра оборонных стратегий.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Несколько источников утверждали, что солдаты Киева сбежали со своих позиций. Позже в ВСУ заявили, что украинская армия якобы контролирует большую часть Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части. населенного пункта под огнем ВСУ.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 04:50
ВСУ отходят не только из Очеретино: генерал-майор рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУУкраинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения в армии ВСУ близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
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