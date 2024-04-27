Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино
Ситуация в районе Очеретино для измотанных украинских подразделений отчаянная, сегодня уже точно известно, что ВСУ потеряют несколько деревень на указанном направлении фронта, говорится в статье Forbes
Чтобы сократить потери, украинское командование не имеет другого выхода, кроме как отступить, однако отход от позиций, очевидно, приведет к сдаче "десятков квадратных миль территории", утверждают журналисты.
"Хуже того, отступление — если оно будет плохо выполнено — предоставит русским возможность удвоить свои локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более широкий коллапс Украины", – говорится в публикации.
Уточняется, что отступление – это одна из наиболее сложных операций в ходе боевых действий, оно планируется также, как наступление. Бегство ВСУ с позиций в Авдеевке автор статьи почему-то не вспоминает.
Вместо этого СМИ подтверждает, что ВС РФ прорвали украинскую линию к западу от Авдеевки в минувшие выходные. Этот факт является предметом "жарких дебатов в Киеве и по всей 600-мильной линии фронта".
"Стоит отметить, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами. “Агрессор имеет преимущество в воздухе и артиллерии, нанося почти непрерывные удары по позициям ОСГ ”Таврия", - цитирует издание спикера Украинского центра оборонных стратегий.
Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Несколько источников утверждали, что солдаты Киева сбежали со своих позиций. Позже в ВСУ заявили, что украинская армия якобы контролирует большую часть Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части. населенного пункта под огнем ВСУ.
Вчера, 04:50ВСУ отходят не только из Очеретино: генерал-майор рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУУкраинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения в армии ВСУ близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой