https://ukraina.ru/20240427/1054787605.html
В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий ряд ограничений для мигрантов в РФ
В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий ряд ограничений для мигрантов в РФ - 27.04.2024 Украина.ру
В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий ряд ограничений для мигрантов в РФ
Срок временного пребывания в России иностранных граждан может быть сокращен до 90 суток в течение года. Соответствующее предложение прописано в новом законопроекте, внесенном в субботу в Госдуму
2024-04-27T17:30
2024-04-27T17:30
2024-04-27T17:43
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Помимо этого, условием пребывания иностранцев в РФ станет уважение традиционных ценностей и невмешательство в государственную политику. "Для сохранения права на въезд в Россию, пребывание (проживание) на территории нашей страны иностранный гражданин обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию и законодательство", – сказано в документе. Мигранты, в отношении которых введён режим высылки, не смогут выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, а также управлять транспортом. В их отношении будет действовать запрет на приобретение недвижимого имущества, транспортных средств и других видов техники; запрет на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию. Таким лицам откажут в открытии банковского счета, переводе средств, распоряжении деньгами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ. Для них также будет действовать запрет за заключение брака. Отметим, что авторами законопроекта выступили представители всех фракций Думы. Далее документ предварительно оценят и отправят смотр в первом чтении. По словам депутата Константина Затулина, внесённый в Госдуму проект о новом правовом режиме высылки может быть рассмотрен Думой в приоритетном порядкеРанее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства.
https://ukraina.ru/20240425/1054728734.html
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новости, россия, госдума, мигранты, трудовые мигранты
В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий ряд ограничений для мигрантов в РФ
17:30 27.04.2024 (обновлено: 17:43 27.04.2024)
Срок временного пребывания в России иностранных граждан может быть сокращен до 90 суток в течение года. Соответствующее предложение прописано в новом законопроекте, внесенном в субботу в Госдуму
Помимо этого, условием пребывания иностранцев в РФ станет
уважение традиционных ценностей и невмешательство в государственную политику.
"Для сохранения права на въезд в Россию, пребывание (проживание) на территории нашей страны иностранный гражданин обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию и законодательство", – сказано в документе.
Мигранты, в отношении которых введён режим высылки, не смогут выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, а также управлять транспортом. В их отношении будет действовать запрет на приобретение недвижимого имущества, транспортных средств и других видов техники; запрет на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию.
Таким лицам откажут в открытии банковского счета, переводе средств, распоряжении деньгами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ. Для них также будет действовать запрет за заключение брака.
Отметим, что авторами законопроекта выступили представители всех фракций Думы. Далее документ предварительно оценят и отправят смотр в первом чтении.
По словам депутата Константина Затулина, внесённый в Госдуму проект о новом правовом режиме высылки может быть рассмотрен Думой в приоритетном порядке
Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят
получение гражданства.