https://ukraina.ru/20240427/1054787916.html
Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГ
Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГ - 27.04.2024 Украина.ру
Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГ
Украинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт
2024-04-27T17:48
2024-04-27T17:48
2024-04-27T17:48
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По ее словам, теперь Украина и ее союзники должны стремиться к мирному урегулированию конфликта, так как никакое количество оружия, переданного украинской армии, не приведет Киев к победе, но дополнительно затянут конфликт. "Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки… Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт", – цитирует Вагенкнехт РИА Новости. Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт допустила перенос боевых действий в Германию в случае передачи крылатых ракет Taurus Украине.
https://ukraina.ru/20240421/1054639957.html
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новости, украина, запад, россия, оппозиция, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Запад, Россия, оппозиция, ВСУ, военная помощь, военная техника
Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГ
Украинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт