В 1936 году на экраны СССР вышел фильм классика советского кинематографа Якова Протазанова «О странностях любви». Его чрезвычайно любопытно пересматривать сегодня: легко узнаваемые крымские пейзажи, красивая молодёжь, дерзкие для того времени купальники и — массовое увлечение воздухоплаванием. Буквально через пять лет именно это поколение юношей и девушек вступит в бой с вторгшимся в их жизнь нацистским зверьём.

Одной из самых известных девушек того времени была дочь харьковского дворянина и авиаконструктора-любителя Степана Васильевича Гризодубова — Валентина. Свой первый полет девочка совершила будучи двух с половиной лет от роду на аэроплане своего отца. Октябрьскую революцию дворянин Гризодубов принял, а в 1919 году красный военачальник Клим Ворошилов назначил Степана Васильевича директором ремонтных мастерских Харьковского авиапарка. Позже из тех мастерских вырос знаменитый Харьковский авиазавод, в наши дни благополучно почивший после двух украинских Майданов.

Дочь Гризодубова Валентина по окончании школы поступила в Харьковский технологической институт и одновременно в консерваторию, однако её истинной страстью оставалось воздухоплавание. Молодая Советская республика уделяла огромное значение развитию воздушного флота, а бурная эмансипация того времени давала советским девушкам огромные возможности для раскрытия своего потенциала. В 1934 году Валентина Гризодубова становится дипломированным пилотом.