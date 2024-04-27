Валентина Гризодубова: девушка другой мечты - 27.04.2024 Украина.ру
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Валентина Гризодубова: девушка другой мечты
Валентина Гризодубова: девушка другой мечты - 27.04.2024 Украина.ру
Валентина Гризодубова: девушка другой мечты
Валентина Степановна Гризодубова родилась 27 апреля 1909 года в Харькове. Имя, когда-то известное каждому советскому школьнику, со временем стало забываться, как и вся давняя эпоха массового энтузиазма и свершений. Ее затмил иной, исполненный ненависти взгляд на 30-е годы прошлого века
2024-04-27T16:06
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история, харьков, 1930-е, история ссср, история украины
История, Харьков, 1930-е, История, история СССР, история Украины, летчики

Валентина Гризодубова: девушка другой мечты

16:06 27.04.2024
 
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
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Валентина Степановна Гризодубова родилась 27 апреля 1909 года в Харькове. Имя, когда-то известное каждому советскому школьнику, со временем стало забываться, как и вся давняя эпоха массового энтузиазма и свершений. Ее затмил иной, исполненный ненависти взгляд на 30-е годы прошлого века

В 1936 году на экраны СССР вышел фильм классика советского кинематографа Якова Протазанова «О странностях любви». Его чрезвычайно любопытно пересматривать сегодня: легко узнаваемые крымские пейзажи, красивая молодёжь, дерзкие для того времени купальники и — массовое увлечение воздухоплаванием. Буквально через пять лет именно это поколение юношей и девушек вступит в бой с вторгшимся в их жизнь нацистским зверьём.

Одной из самых известных девушек того времени была дочь харьковского дворянина и авиаконструктора-любителя Степана Васильевича Гризодубова — Валентина. Свой первый полет девочка совершила будучи двух с половиной лет от роду на аэроплане своего отца. Октябрьскую революцию дворянин Гризодубов принял, а в 1919 году красный военачальник Клим Ворошилов назначил Степана Васильевича директором ремонтных мастерских Харьковского авиапарка. Позже из тех мастерских вырос знаменитый Харьковский авиазавод, в наши дни благополучно почивший после двух украинских Майданов.

Дочь Гризодубова Валентина по окончании школы поступила в Харьковский технологической институт и одновременно в консерваторию, однако её истинной страстью оставалось воздухоплавание. Молодая Советская республика уделяла огромное значение развитию воздушного флота, а бурная эмансипация того времени давала советским девушкам огромные возможности для раскрытия своего потенциала. В 1934 году Валентина Гризодубова становится дипломированным пилотом. 

- РИА Новости, 1920, 21.03.2019
21 марта 2019, 06:35
День в истории. 21 марта: в Одессе состоялся первый в России публичный авиационный полетВ этот день в 1910 году на летном поле одесского аэроклуба первый русский дипломированный пилот Михаил Ефимов, крестьянин по происхождению, в присутствии многочисленной публики совершил несколько полетов на самолете французской марки Фарман. Этот день навсегда вошел в историю русской авиации.

Это было десятилетие массовых рекордов, которые как бы раздвигали рамки человеческих возможностей — на небе, на земле и даже под землёй (вспомним Стаханова). Рекорды как возможность прорыва на новый уровень развития технологий являлись важной частью государственной пропаганды и имели вполне прикладное значение: ускоренное строительство промышленных объектов, освоение Северного морского пути, прокладка новых воздушных трасс и т.п.

Смелость, талант (возможно, и наследственность) быстро сделали Гризодубову весьма заметной фигурой среди женщин-пилотов Советского Союза: в 1937-38 годах она превзошла пять различных американских рекордов скорости. За выдающиеся достижения в освоении авиационной техники и установление мировых рекордов Валентина Гризодубова была награждена орденами Трудового Красного знамени и Красной Звезды, а также стала депутатом Верховного Совета СССР первого созыва.

Когда стал вопрос о подготовке беспосадочного перелета женского экипажа на Дальний Восток, правительством была собрана команда настоящих звёзд того времени: командир Валентина Гризодубова, Полина Осипенко (второй пилот, тоже рекордсменка), Марина Раскова (опытный штурман, соавтор нескольких рекордов).

Раскова оставила любопытные «Записки штурмана» о подготовке к тому полету, в частности, отмечала, что Гризодубова за пределами лётного поля была невероятно женственной, что весьма отличается от её привычного облика в лётном комбинезоне: «Валя жила в одной комнате с матерью, мужем и маленьким сынишкой, которого со дня рождения начали называть Соколиком, хотя имя его Валерий. Я увидела, что моя подруга не только летчик, но и замечательная мать. Ребенок шумел, это нисколько ее не обременяло. Она с таким восторгом следила за каждым его движением, что я даже ей позавидовала».

Когда Раскова знакомила Валентину с будущим вторым пилотом экипажа Полиной Осипенко, та даже засомневалась в компетентности Гризодубовой.

© РИА Новости . Иван Шагин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Иван Шагин
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«Когда Полина приехала в Москву, мы вместе с ней отправились к Вале. Валя сидела в своем обычном летнем платье и баловалась с Соколиком. Полина смотрела на Валю с явным недоверием. Она в это время, наверное, думала: "Не может быть, чтобы такая "комнатная" с виду женщина была способна на дальний перелет". Действительно, Валя у себя дома ничем не напоминала Валентину Гризодубову, знаменитую советскую летчицу. Ничто в ней не обнаруживало лётного человека. А когда мы с Валей сели за рояль и стали играть, Полина была совсем сбита с толку», — как вы помните, Гризодубова училась в Харьковской консерватории.

- РИА Новости, 1920, 07.02.2019
7 февраля 2019, 01:00
День в истории. 7 февраля: в Подмосковье родился знаменитый киевский авиаконструкторВ этот день в 1906 году появился на свет авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Говоря об украинском самолетостроении, чаще всего вспоминают именно марку «Ан», хотя сам Антонов, в отличие от пионеров воздухоплавания и конструирования Степана Гризодубова и Игоря Сикорского, не являлся местным уроженцем. Он переехал в Киев только в 1952 году.

Зато, когда речь зашла о перелёте, тон разговора переменился: «Валя стала подробно рассказывать о машине. Говорила деловито, просто и убедительно. Очень терпеливо и со знанием дела отвечала на вопросы Полины. Уже по глазам Полины и по ее тону было видно, что мнение ее о новой знакомой изменилось <…> На улице Полина поделилась со мной своими впечатлениями:

- Знаешь, мне сперва показалось, что все это "липа", а теперь я вижу, что дело серьезное. Боевая она, Гризодубова…»

Беспосадочный перелёт Гризодубовой-Осипенко-Расковой для технологий того времени действительно был настоящим подвигом: 24-25 сентября 1938 года на отечественном самолёте АНТ-37 они пролетели 6450 километров за 26 часов 29 минут. За Уралом лететь пришлось, потеряв радиосвязь с землёй, машина испытывала оледенение, промахнулись по курсу и вылетели вместо Комсомольска-на-Амуре на Охотское море, топлива не хватало, пришлось экстренно приземляться, штурман Раскова десантировалась в тайгу, последовала сложная спасательная операция…

В Москву девушки вернулись с триумфом, встречала их вся столица, а в ноябре 1938 года в честь них был дан большой приём в Кремле.

Вспоминает Марина Раскова: «Со своего места встает мать Полины Осипенко. Она волнуется, дрожит, на веках у нее блестят слезы. Она подходит к товарищу Сталину и передает ему подарок от села Новоспасовки. Это большой альбом с рисунками старой и новой Новоспасовки — села [на Украине], где родилась Полина Осипенко… Сталин с ней поцеловался. Старушка уж ничего не могла выговорить… Подходит отец Гризодубовой. Он просит слова, но и у него из речи мало что получается… <…> На сцене появляется красноармейский ансамбль песни и пляски. Товарищ Сталин любит народные песни. Он любит украинские песни и просит, чтобы спели "Закувала". Он говорит, что это его любимая песня. Когда красноармейский хор поет украинские и красноармейские песни, Сталин и Ворошилов подпевают…»

За перелёт харьковчанка Гризодубова первой из советских женщин получает звание Героя Советского Союза. Этим же званием награждены члены экипажа Осипенко и Раскова.

- РИА Новости, 1920, 28.09.2018
28 сентября 2018, 18:04
Как харьковская дворянка стала героем Советского СоюзаВ эти дни, 80 лет назад стало понятно, что мировой рекорд дальности беспосадочного женского авиаперелета принадлежит советскому экипажу. Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова за 26 часов 29 минут покрыли расстояние в 6450 километров. Но это не первый и не последний рекорд на счету Валентины Степановны.
Пользуясь своими связями и официальным статусом депутата, Валентина Степановна активно заступается за многих жертв репрессивной кампании, в частности за ухаживавшего за ней в юности Сергея Королёва. «Как дам ему, когда он меня за косу дёрнул, так он в угол отлетел. Рука была тяжелая», — смеясь вспоминала Валентина Степановна знакомство с будущим отцом советской космонавтики. Заступничество знаменитой лётчицы спасло жизнь не только Сергея Павловича Королева, но ещё многих людей. А самой-то Валентине Степановне едва исполнилось тогда 30 лет.

А потом пришла война. Полковник Гризодубова командовала 101-м авиаполком Красной армии, который занимался, в числе прочего, обеспечением партизанских отрядов в глубоком тылу противника и вывозом раненых на Большую Землю. При её непосредственном участии из опасной зоны было эвакуировано более 4000 детей.

После войны Валентина Гризодубова долгое время занималась научной (в том числе и секретной) работой в сфере авиатехники, за что была в 1986 году удостоена и высшего гражданского звания Героя Социалистического труда, а в свободное время музицировала столь профессионально, что сам директор Большого театра Юрий Муромцев поразился её таланту; любила играть Бетховена, Шуберта, Рахманинова.

Валентина Степановна скончалась 28 апреля 1993 года в Москве. Сегодня в Харькове есть музей Степана и Валентины Гризодубовых, однако в свете нынешней «декоммунизации» до запланированного возведения памятника дело, похоже, так и не дойдёт. Да и какой смысл напоминать не помнящим родства о славном авиационном прошлом: сменилась не просто эпоха — изменился сам типаж человека. «Человек будущего» остался в прошлом.

 
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