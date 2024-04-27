ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
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ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ
ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ
В период с 20 по 27 апреля российские системы противовоздушной обороны поразили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также 1659 дронов и 35 снарядов выпущенных украинской армией из ракетных систем залпового огня. Об этом говорится в субботней сводке Минобороны России
2024-04-27T16:39
2024-04-27T16:39
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"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении. Минувшей ночью украинская армия атаковала 66 беспилотниками Краснодарский край. Все воздушные цели были уничтожены операторами ПВО. Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23,5 тысячи дронов ВСУ.
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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, франция, су-25, миг-29, сво, всу
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Франция, Су-25, МиГ-29, СВО, ВСУ

ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ

16:39 27.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В период с 20 по 27 апреля российские системы противовоздушной обороны поразили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также 1659 дронов и 35 снарядов выпущенных украинской армией из ракетных систем залпового огня. Об этом говорится в субботней сводке Минобороны России
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.
Минувшей ночью украинская армия атаковала 66 беспилотниками Краснодарский край. Все воздушные цели были уничтожены операторами ПВО.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23,5 тысячи дронов ВСУ.
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