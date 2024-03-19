https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html

Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции

Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции - 19.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции

На минувших выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набрал более 87% голосов при рекордной явке избирателей.

2024-03-19T04:57

2024-03-19T04:57

2024-03-19T04:57

интервью

всу

россия

одесса

франция

британия

ринг

владимир путин

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Зеленского не уничтожают, хотя давным-давно мы могли бы это сделать, потому что он является вполне приемлемым лидером Украины, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, что повлияло на высокий рейтинг действующего российского президента? Успехи на фронте или стабильная экономическая ситуация в воюющей стране?- Главный фактор – ненависть Запада к нему. Даже не то, что вы перечислили. Наш народ очень не любит, когда ему кто-то пытается учить жизни в силу своей исторической самодостаточности. Особенно он не любит после 90-х годов, когда всякие советники приезжали сюда и учили жизни. И было очень плохо. Путин как раз ассоциируется в сознании большей части людей, особенно старшего поколения, как человек, при котором Россия сейчас живет своим умом.И главное, почему его поддерживают, потому что он проводит суверенную политику. Если бы экономическая ситуация была хуже, его бы тоже поддерживали. Если бы успехов на фронте не было тех, которые сейчас есть, его бы тоже поддерживали. Здесь главное, что народ голосует за стратегию, а не за конъюнктуру. Но то, о чем вы говорите, безусловно вносит свой вклад. То, что вопреки всем ожиданиям у России оказалась сильная экономика. Напомню, что было после начала СВО. Все пророчили, что спад будет чуть ли не 20% экономически, гиперинфляцию и так далее.По итогам получился очень небольшой спад и финансовая стабильность. А потом начался экономический рост в стране, который продолжается и сейчас. Не могу сказать, что мягкие какие-то финансовые условия в стране. Они жесткие. Но тем не менее экономика пока что вытягивает и будет вытягивать дальше.– В Белгородской области, которая последние дни подвергалась атакам, а это уже были не просто вылазки каких-то диверсантов, 90% избирателей поддержали действующего президента.–. Это фактор поддержки Путина как лидера армии, лидера военного времени. И потом там очень успешно отбились. Войска, которые фейки вбрасывали о том, что они уже до Белгорода доходят, разбили.То есть все попытки наступать обернулись большими потерями для противника. К сожалению, обстрелы Белгорода – неприятная вещь. Но Донецк так жил достаточно долго. ПВО же обычно прикрывает какие-то критические объекты, потому что здравая логика ведения войны подразумевает, что не будет никто бить по гражданским целям. Но это с точки зрения гуманитарных правил ведения войны и с точки зрения здравого смысла тоже.Но украинская власть – это власть террористическая. Она ведет террористическую войну, а не конвенциальную. Против террора, к сожалению, эффективно противостоять обычными армейскими методами тяжело, потому что террор неизбирательный. Никогда нельзя понять, что будет следующей целью. Поэтому здесь единственный вариант – это двигать границу, о чем уже давно говорил Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что сейчас это начнет происходить. В принципе, от Донецка она потихоньку отодвигается, и в Донецке стало тише.- В связи с этим хотелось бы обсудить несколько характерных сообщений. Недавно Макрон в интервью сказал, что в нынешнем конфликте на Украине Франция хотела быть нервом войны. Европейский фонд мира на 5 миллиардов увеличивает свое финансирование для оплаты оружия, поставляемого на Украину. Гендиректор "Рейнметалла" Папергер анонсировал открытие 4 заводов на Украине. Это значит, что как минимум части ПВО с немецкоговорящими расчетами должны прибыть в эту страну для защиты своих предприятий. Европа не вняла предупреждениям Путина?Я думаю, что значимость этих слов, жертв и жестов преувеличена. Я не думаю, что кто-то реально, во всяком случае, если не считать определенной части элиты, может быть генералитета, и то не всего, всерьез хочет с Россией воевать. Я напомню, что германская армия не воевала вообще со времен окончания Второй мировой войны. Она присутствовала только в Афганистане в качестве вспомогательных войск в коалиции, которая туда вторглась. Она не обстреляна.В отличие от российской армии, которая воевала в двух чеченских компаниях, эффективно потом повоевала в Сирии. Это если не говорить о специфических подразделениях типа "Вагнера", которые были и в Ливии, и в Венесуэле, и в Судане.Что касается французов, то у них дела лучше. У них есть Иностранный легион. И вообще, учитывая активную роль Франции в НАТО, раз, а также то, что она всегда стремилась поддерживать боеготовность и автономность, у них вооруженные силы в лучшем состоянии.Поэтому теоретически они могут усилить свое присутствие на Украине, но если вы думаете, что их там нет сейчас, вы заблуждаетесь. Данные радиоперехвата показывают, что французы там достаточно активны. И гробы оттуда во Францию идут в больших количествах.Готов ли Макрон там наращивать свое присутствие и получать более болезненные уколы? Потому что критического перевеса они не смогут достичь. Франция, опять же, всегда полагалась на ядерное оружие. Если вы почитаете военную доктрину французов, там прописано, что задача Франции – это обеспечение ядерной безопасности. Французы при нападении на свою страну полагаются исключительно на страх этого ядерного удара. Они должны продержаться ровно настолько, чтобы успеть договориться с противником, если не получится нанести ему неприемлемый ущерб. У них есть боеспособные подразделения, это факт. Но они невелики. А кроме того, они очень много техники передали украинцам.У Франции есть реальная возможность провести интервенцию на Украину в рамках ее раздела в будущем. Вот это возможно. И они свой интерес очень явно обозначили. Это Одесса.- Вы считаете, планах Елисейского дворца сделать Одессу французским городом?- Если я напомню историю этого города, то основатель Одессы — это господин Ришелье. Беглец от французской революции. И я напомню, что контингент НАТО, который стоит в Румынии, это французы. Вообще, если вы посмотрите географию интервенции во времена Антанты, когда здесь была гражданская война, французы всегда интересовались Черноморским побережьем. А британцы осуществляли интервенцию в Архангельске. Это их направление.А французы — это Крым. Если вы посмотрите документы, как они планировали делить бывшую Российскую империю на сферы влияния, то Украина входила во французскую сферу влияния. Колониальное мышление остается неизменным. Поэтому я думаю, что их интерес – это Одесса.И у них есть возможность, и даже рядом стоит контингент в Румынии, чтобы туда его перебросить. И контролировать этот порт Украины. Это может произойти в ситуации, когда правительство в Киеве утратит легитимность, а вообще-то говоря, оно утратит ее в мае. Срок Зеленского заканчивается. Новых выборов не будет. Это формальная утрата легитимности. А фактическая утрата легитимности — это анархия, что для Украины естественное состояние, когда она находится не в составе России. Вспоминаем Батьку Махно, Петлюру... Французы на этот случай хотели бы войти туда. И для нас это очень неприятно было бы. К сожалению. И здесь нужно думать, чтобы этого не случилось. Они хотят войти туда, чтобы Польша рот не разевала со своим проектом от моря до моря, поэтому Польше не дадут там присутствовать. А для англичан это слишком далеко.- Вы говорите о том, что нам нужно сдвигать границу как можно дальше на Запад, чтобы обезопасить свои города. В связи с имперскими намерениями Франции, насколько далеко?- Мое мнение здесь примерно совпадает с мнением Александра Дугина. На самом деле мы должны успеть дойти до того, куда хватит сил. Чем дальше на Запад, тем лучше. Но когда пойдет такой процесс, на Западе тоже не будут сидеть и пойдут навстречу.Вопрос в том, где произойдет новая встреча на Эльбе, фигурально выражаясь. На каких географических границах мы можем столкнуться с теми же польскими войсками. Учитывая то, что у поляков довольно ограничены человеческие ресурсы, далеко они не пойдут.Я предполагаю, что Волынь они возьмут и бодаться за это бессмысленно и бесполезно. А сфера интересов России обозначена на карте, которую презентовал Дмитрий Медведев в Сочи.Там обрисованы какие-то сценарии, которые в Совбезе считают желательными. Я не понимаю, почему Киев выделили в какую-то отдельную область и нарисовали его как то, что остается от Украины. Нет, я считаю, что Киев – это русский город. Украины там никакой быть не должно. Ее вообще быть не должно. Потому что это некий исторический миф. Поэтому с этой поправкой Киев тоже надо забирать. И там святыни православные, которые надо отобрать обратно у еретиков.И Одессу надо обязательно забрать. Если у нас есть Одесса, то Черное море – наше. Если у нас нет Одессы, то чье Черное море, непонятно.- То есть мы можем проводить специальную военную операцию, невзирая на истерики европейских лидеров? И на то, что они и готовы войти на Украину, как они иногда заявляют, тот же Макрон?- Эти громкие слова не подкреплены реальными намерениями. Громкие слова Америки могли бы быть подкреплены реальной силой, потому что Америки – это реальная сила. Америка же громких заявлений не делает. У Америки есть реальная возможность вести колониальные войны. Как это мы видели в Ираке, как это мы видим сейчас у побережья Йемена. Если бы американцы всерьез заявили, что русские делают еще один шаг и мы с ними входим в состояние войны, то был бы повод где-нибудь собраться на нейтральной территории. И обсудить, хотим ли мы действительно против друг в друга применить атомное оружие? А после прийти к какому-то компромиссу.Если подобного рода громкие заявления будет делать Лондон, к ним тоже надо прислушиваться, потому что это люди, которые тоже воевать хорошо умеют и воевали в Ираке и в Афганистане, но с оглядкой на свои реальные возможности. Они небольшие. Именно военно-технические возможности у Британии небольшие. Вот как-то запускать беспилотники, планировать атаки на Крым, проводить разведку, это они уже и так делают.Я считаю, что Британия уже вовлечена в этот конфликт настолько, насколько возможно. И она просто уже не сможет наращивать эскалацию дальше, потому что возможностей таких нет. А что касается европейских лидеров, я сомневаюсь, что эти громкие слова о введении национальных сил в Украину подразумевают какие-то дальнейшие шаги. Во всяком случае пока я в этом сомневаюсь. На самом деле сама идея отправки войск на Украину крайне непопулярна у народа, что в Германии, что во Франции.В обеих странах есть проблемы, экономические, социальные, которые нарастают. И одна из важных причин этих проблем – это разрыв отношений с Россией. Плюс если говорить о Германии, есть не столь отдаленный исторический опыт у людей того, чем все это заканчивается. У французов такого опыта нет, потому что времена Наполеона – это дела давно минувших дней.Макрон же крайне непопулярный лидер, если реально смотреть на его рейтинг. Народ постоянно бунтует, фермеры бунтуют. Ну ему нужно чем-то занять умы людей, вот он и выступает, по принципу - давайте займем какой-то бравадой, например, Одессой. А если еще это выгорит, то маленький Наполеон будет у нас. Если у него это получится, конечно, и если мы не успеем.При этом эту идею можно продать. Французский генералитет будет доволен, они его поддержат. И послушайте, что стала говорить Марин Лепен. Последние ее заявления абсолютно нелояльны России, в отличие от того, как это было раньше. Потому что это - лидер правых. А правые вообще любят войну. Но эта война не будет опасной для Франции. Как только они увидят, что есть реальная угроза больших потерь, они не полезут. Собственно говоря, задача России — это создать угрозу больших потерь: если вы сунетесь, вы огребете. Последние удары по Одессе, где накрыло иностранных советников, как раз очень хорошо это демонстрировали.При этом мы не стреляем по Зеленскому не потому, что мы его не видим, а потому, что пока еще не считаем нужным уничтожать политическое руководство Украины. Зеленского не уничтожают, хотя давным-давно мы могли бы это сделать, потому что он является вполне приемлемым для нас лидером Украины.- Почему?- В силу своей некомпетентности, в силу того, что он постоянно вмешивается в дела военных и вредит этим, что он требует от них действий, которые ведут к потерям... Зеленский для Украины представляет зло. Если бы там действительно реализовался сценарий военного переворота, к власти пришел бы Залужный, это для России было бы хуже. Хотя с другой стороны, может быть он был бы благоразумнее и просто подписал бы все, что необходимо, с точки зрения урегулирования конфликта. Но урегулирование конфликта на текущих позициях нас не устроит абсолютно. Мы столько уже затратили сил, денег и энергии. Самое главное, мы только-только раскрутили маховик войны сами. Почему мы должны сейчас остановиться?Как сказал Владимир Путин, глупо вести переговоры только потому, что у них закончились патроны. Это не поймут уже у нас в стране. Поэтому, конечно, надо воевать дальше, если у руля страны, с которой ты воюешь, стоит несколько неадекватный человек, с пагубными привычками, который истерит. Человек, который на самом деле облегчает решение военных задач, зачем его убивать? Но это не значит, что не могут накрыть любого другого, кто туда приедет. Кстати говоря, министр обороны Великобритании отменил свою визит на Украину после атаки Одессы. Люди просто реально просчитали риски, почесали голову и поняли, что русские могут и убить.Вот англичане в этом смысле, люди очень вменяемые. И очень договороспособные, но договороспособные на ринге. Бокс ведь англичане придумали. Бокс – это драка, но драка по правилам. Это характерная особенность англичан. Поэтому, когда ты им по правилам даешь в челюсть, они всё прекрасно понимают. И самое главное, даже без обид это происходит. То есть вы показали свою силу, хорошо, все отлично. Там никаких эмоций, никаких истерик не будет.- В одном интервью вы нам говорили, что в России достаточно мозгов, интеллектуального потенциала, чтобы наладить выпуск высокотехнологичной продукции, то есть чипов, и выиграть войну дронов. И вот один из украинских экспертов заявил, что через пять месяцев 99% украинских солдат будет погибать от российских FPV-дронов.- Я думаю, что это поэтическое преувеличение, драматизация в словах украинского эксперта. Хотя бы потому, что если 20% личного состава уничтожить разом, за достаточно короткий период времени, остальные сдадутся. Моральный дух будет сломлен. Это уровень неприемлемых потерь. Но может быть для промытых пропагандой мозгов это будет 25-30%.Важно, чтобы это было сделано быстро. Не постепенно перемалывать, чтобы личный состав одного подразделения может даже на 100% обновиться и не один раз. Нет, это не работает. А так, чтобы быстро нанести большие потери. Тогда противник поймет, что война бессмысленна, сопротивление бессмысленно. Начиналась эта война с того, что украинцы имели тотальное превосходство над нами, а закончится тем, что Россия будет иметь тотальное превосходство в дронах.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, одесса, франция, британия, ринг, владимир путин