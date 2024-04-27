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ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме

ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме - 27.04.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме

Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-04-27T09:41

2024-04-27T09:41

2024-04-27T09:41

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"Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", - перечислил он.Кроме того, российские военные ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове.Он добавил, что квартал прилета оцеплен, насчитали 12 машин скорой помощи. Территория, по которой был нанесен удар, была закрыта, на въезде стояли военные, пропускали только военнослужащих.Также ВС РФ ударили по Чугуеву Харьковской области и по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области."Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК", - сказал Лебедев.По его мнению, велика вероятность, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром "подскока" для бомбардировки новых регионов РФ и Крыма. Несколько недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах начали выставлять ложные цели, добавил он.

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