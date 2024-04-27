https://ukraina.ru/20240427/1054788351.html

Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на Украине

Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на Украине - 27.04.2024 Украина.ру

Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался западным союзникам на обстановку на фронтах. Украинские СМИ сообщили о подготовке Киевом атаки на Крымский мост

2024-04-27T18:10

2024-04-27T18:10

2024-04-27T18:10

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александр сырский

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рамштайн

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял участие в 21-м заседании в формате "Рамштайн". Сырский, рассказывая о ситуации на фронте, охарактеризовал её как "имеющую тенденцию к обострению"."Я <...> проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", – сообщил главнокомандующий ВСУ.Он отметил, что поблагодарил участников и лично главу Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, её Вооружённых сил, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнёров."Обратили внимание, как каждый раз ухудшается стратегическая военная обстановка после провала очередных переговоров? Так было и со Стамбулом-1 и сейчас со Стамбулом-2. Die Welt не зря с сожалением разоткровенничался о положениях стамбульских договорённостей. Как бы не пришлось к осени так же с сожалением вспоминать недавний план Эрдогана", - прокомментировал заявления Сырского популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".За несколько часов до этого немецкое издание Die Welt опубликовало подробности о договоре, который согласовали украинская и российская делегации в Стамбуле, и который Украина не подписала из-за давления Запада.Тем временем украинские СМИ сообщили о крайне непростой для украинских вооружённых формирований обстановке."ВСУ в безвыходной ситуации после прорыва России у Очеретино. Истощённые украинские бригады у деревни Очеретино оказались в безвыходной ситуации из-за наступления российской армии, пишет Forbes. Спустя неделю после прорыва к западу от Авдеевки стало очевидно, что Украине придётся уступить несколько населённых пунктов. Однако настоящая опасность в том, что оперативно-стратегическая группировка ВСУ "Таврия" будет вынуждена отступить за новую оборонительную линию ради сокращения потерь. При плохом исполнении такое отступление даст России возможность удвоить число атак на этом направлении и добиться второго, третьего и четвёртого прорыва, которые по цепной реакции могут привести к более масштабным потерям. В Киеве между тем бурно спорят, почему противнику удалось прорвать линию обороны в прошлые выходные. Некоторые обвиняют 115-ю механизированную бригаду, другие указывают, что ей не хватает оружия и боеприпасов, а Россия умело пользуется своим преимуществом в артиллерии и авиации", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" 27 апреля.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Женщина с косой" - отметил, что тяжёлое положение на фронтах в т.ч. и следствие действий самого главкома ВСУ."В кулуарах пошли слухи, что главком Сырский бросил все силы на то, чтобы остановить продвижение россиян под Часов яром и обход города с флангов. Это обескровила другие позиции ВСУ, где стало жутко не хватать живой силы, что приводит к продвижению ВС РФ на других направлениях. Россияне устраивают давление на всех направлениях и вынуждают ВСУ латать дыры, но при этом нести огромные потери и тратить много сил на реагирования, перегружая свою логистику. Вечно приходится перебрасывать солдат и технику из одного угла в другой. Где лопнет в следующий раз вопрос времени", - указывалось в публикации.Накануне ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Сырскому как угодно улучшить ситуацию на фронте."Наш источник сообщает, что Зеленский поручил главкому Сырскому бросить на "тушения пожара на фронте", все имеющиеся резервы, а также прибывающую западную военную технику, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Постоянное продвижение русских и захват новых населенных пунктов, бьют очень сильно по моральному духу ВСУ, которые начнут чаще отступать и в какой-то момент, когда россияне ударят сразу со всех сторон - оборона на фронте может рухнуть. Крайне необходимо переломить тренд, пока всё ещё не поздно. Но для этого необходимо бросить большие силы в "мясорубку" для стабилизации ситуации", - указывалось в публикации от 26 апреля.В зоне проведения СВО идут ожесточённые бои.Подготовка к удару на КрымУкраинские и российские источники сообщили о возможном ударе ВСУ по Крыму."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента согласовал с администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" 27 апреля.До этого стало известно о том, что США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут добивать в т.ч. и до Крымского моста.Ранее проект "Рыбарь" назвал Великобританию ответственной за операции против России в Крыму и в регионе Чёрного моря."Нужно помнить, что британцы являются основными кураторами операций в Чёрном море, в частности — в Крыму. Именно с Туманного Альбиона идёт координация атак на российский полуостров. Высадки ДРГ — тоже их рук дело", - указывалось в публикации канала.О вероятной атаке ВСУ на Крым 26 апреля сообщил российский телеграм-канал "Архангел спецназа"."Последние 3 дня враг ведёт активную работу в небе по выявлению нашего ПВО. Для этих целей используют беспилотник RQ-4B и самолёт ДРО G-550. При этом важно отметить, что все подобные операции по вылазкам и ударам курируют британцы. Так, в прошлый раз перед высадкой 73-го морского центра, в небе аналогично кружили беспилотники MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, турецкий Bayraktar TB2, под руководством именитых британских инструкторов, вследствие чего операция была провалена. К чему следует готовиться в этот раз? Возможны массовые ракетные удары по территории Крыма, удары по инфраструктуре и военным объектам. Всё это будет обязательно сопровождаться очередной акцией пиара ССО Украины. Это уже классика: всякий раз, когда противник теряет инициативу на фронте, подключаются пиарвойска. Сценарий ожидается простым как и всегда: высадка будет осуществляться на слабо защищённом участке, со съёмкой короткого боя, куда потом привяжут постановочное водружение флага", — указывалось в публикации от 26 апреля.При этом авторы уверены, что ВСУ не будут закрепляться в Крыму."Всё просто — их уничтожат. А перебрасывать такое количество войск, способное полноценно выполнять общевойсковые операции, — это широкий манёвр, который без внимания точно не останется", — отмечалось в публикации.По информации авторов канала, в данный момент украинские Силы специальных операций выжидают изменений в погодных условиях, повышения градуса воды."Знаем, что уже были выгружены моторные лодки с двигателями SUZUKI DT40WRS и РЭБ", — также сообщили авторы канала.Они указали два возможных сценария атаки на Крым."Великобритания разрабатывает план для высадки и закрепления на полуострове при поддержке ударов беспилотниками, ракетами. Маршрут и сопровождение могут быть проложены благодаря разведывательным БПЛА и, конечно же, если вэсэушники выживут, то, как мы уже говорили выше, всё это будет сопровождаться видеороликами", — описывался первый вариант.Второй вариант — "билет в один конец"."Самый безумный план — из разряда "авось повезёт, проскочим". Но фактически — это гарантированный билет в один конец", — писали авторы канала.Они детально разобрали, что ждёт украинских военных при попытке высадиться в Крым. По их словам, даже в самом лёгком для украинских спецназовцев варианте, их не ждёт ничего хорошего.

https://ukraina.ru/20240427/1054777228.html

https://ukraina.ru/20240427/1054769421.html

https://ukraina.ru/20240426/1054760484.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр сырский, украина, крым, россия, рамштайн