https://ukraina.ru/20240427/1054785346.html

Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению

Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению - 27.04.2024 Украина.ру

Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению

Оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Участникам контактной группы формата "Рамштайн" он заявил, что теперешняя ситуация имеет тенденцию к обострению

2024-04-27T16:26

2024-04-27T16:26

2024-04-27T16:26

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"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком в сети. Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении. Спикер оперативного командования "Хортица" Назар Волошин подтвердил прорыв ВС РФ в Очеретино, однако, по его словам, две трети населенного пункта якобы контролирует армия Украины. Еще одно село – Соловьево – также частично принадлежит подразделениям РФ. Волошин подчеркнул, что российская армия сосредоточила больше сил на Артемовском направлении, на окраинах Часов Яра. Накануне украинский аналитический проект Deep State информировал о том, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

https://ukraina.ru/20240422/1054659097.html

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новости, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, олег волошин, рамштайн, сво, наступление, вс рф, донбасс