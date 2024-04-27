Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению - 27.04.2024 Украина.ру
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Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению
Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению - 27.04.2024 Украина.ру
Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению
Оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Участникам контактной группы формата "Рамштайн" он заявил, что теперешняя ситуация имеет тенденцию к обострению
2024-04-27T16:26
2024-04-27T16:26
новости
александр сырский
украина
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
олег волошин
рамштайн
сво
наступление
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"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком в сети. Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении. Спикер оперативного командования "Хортица" Назар Волошин подтвердил прорыв ВС РФ в Очеретино, однако, по его словам, две трети населенного пункта якобы контролирует армия Украины. Еще одно село – Соловьево – также частично принадлежит подразделениям РФ. Волошин подчеркнул, что российская армия сосредоточила больше сил на Артемовском направлении, на окраинах Часов Яра. Накануне украинский аналитический проект Deep State информировал о том, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.
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новости, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, олег волошин, рамштайн, сво, наступление, вс рф, донбасс
Новости, Александр Сырский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Олег Волошин, Рамштайн, СВО, наступление, ВС РФ, Донбасс

Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению

16:26 27.04.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Участникам контактной группы формата "Рамштайн" он заявил, что теперешняя ситуация имеет тенденцию к обострению
"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком в сети.
Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
Спикер оперативного командования "Хортица" Назар Волошин подтвердил прорыв ВС РФ в Очеретино, однако, по его словам, две трети населенного пункта якобы контролирует армия Украины.
Еще одно село – Соловьево – также частично принадлежит подразделениям РФ. Волошин подчеркнул, что российская армия сосредоточила больше сил на Артемовском направлении, на окраинах Часов Яра.
"В районе Клещеевки было замечено увеличение количества российских подразделений. Больше всего штурмов на Часовоярском направлении было проведено в районе Белогоровки", – добавил он.
Накануне украинский аналитический проект Deep State информировал о том, что ВС РФ установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 21:08
Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление Стремительному продвижению российских подразделений сегодня способствует массовое применение управляемых 1,5 тонных авиабомб, способных сметать на своем пути все. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе заседания совета Евросоюза
 
НовостиАлександр СырскийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаОлег ВолошинРамштайнСВОнаступлениеВС РФДонбасс
 
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