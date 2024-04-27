Полиция расследует жуткое убийство на Житомирщине, где учитель зарезал школьника
Полиция Житомирской области подозревает школьного учителя в убийстве 17-летнего подростка и ранении его бывших учеников. Фигурант уже задержан, сообщили правоохранители
Уточняется, что убийство произошло в селе Луковец. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что двое парней получили ножевые ранения от незнакомца.
По данным следствия, несовершеннолетние приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину в том, что тот ухаживал за его девушкой. Конфликт перерос в драку в ходе которой 23-летний педагог достал нож и начал наносить удары оппонентам.
"Для 17-летнего жителя пгт. Хорошево ранение стало смертельным. За жизнь его сверстника борются медики", - уточнили правоохранители.
Фигурант был задержан по месту жительства. Если учителя признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
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