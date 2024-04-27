https://ukraina.ru/20240427/1054791974.html

Полиция расследует жуткое убийство на Житомирщине, где учитель зарезал школьника

Полиция расследует жуткое убийство на Житомирщине, где учитель зарезал школьника - 27.04.2024 Украина.ру

Полиция расследует жуткое убийство на Житомирщине, где учитель зарезал школьника

Полиция Житомирской области подозревает школьного учителя в убийстве 17-летнего подростка и ранении его бывших учеников. Фигурант уже задержан, сообщили правоохранители

2024-04-27T19:47

2024-04-27T19:47

2024-04-27T19:47

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житомирская область

мвд украины

убийство

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Уточняется, что убийство произошло в селе Луковец. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что двое парней получили ножевые ранения от незнакомца. По данным следствия, несовершеннолетние приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину в том, что тот ухаживал за его девушкой. Конфликт перерос в драку в ходе которой 23-летний педагог достал нож и начал наносить удары оппонентам. Фигурант был задержан по месту жительства. Если учителя признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.Ранее в МВД Украины сообщали, что жители страны располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия, которое им выдали с начала спецоперации.

https://ukraina.ru/20240426/1054763788.html

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новости, житомирская область, мвд украины, убийство, дети