На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги - 27.04.2024 Украина.ру
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На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги
На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги - 27.04.2024 Украина.ру
На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги
В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська
2024-04-27T20:48
2024-04-27T20:48
новости
россия
денис малюська
киев
украина
замороженные активы
сво
антироссийские санкции
запад
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Он утонил, что при "супероптимистичном" сценарии Запад конфискует все замороженные активы РФ. Нейтральным развитием событий станет изъятие доходов под определенный заем, чтобы такие средства, начисленные на десять лет вперед, были выплачены уже сегодня одним траншем. "По пессимистическому сценарию – лишь текущий вычет доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше", – сказал Малюська в эфире телемарафона, его слова приводит "БРК-Украина". Министр подчеркнул, что Киев не оставит попыток "просить партнеров о самом радикальном решении" в отношении российских активов. Он также считает, что окончательное решение будет озвучено на саммите G7, однако Киев, по его словам, якобы будет понимать "еще в начале июня, что будет с активами". Любое посягательство на имущественные права и интересы России расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов, считают в МИД РФ. В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Напомним, что с начала российской спецоперации страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов.
https://ukraina.ru/20240416/1054547913.html
россия
киев
украина
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новости, россия, денис малюська, киев, украина, замороженные активы, сво, антироссийские санкции, запад
Новости, Россия, Денис Малюська, Киев, Украина, замороженные активы, СВО, антироссийские санкции, Запад

На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги

20:48 27.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
Читать в
В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська
Он утонил, что при "супероптимистичном" сценарии Запад конфискует все замороженные активы РФ.
Нейтральным развитием событий станет изъятие доходов под определенный заем, чтобы такие средства, начисленные на десять лет вперед, были выплачены уже сегодня одним траншем.

"По пессимистическому сценарию – лишь текущий вычет доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше", – сказал Малюська в эфире телемарафона, его слова приводит "БРК-Украина".

Министр подчеркнул, что Киев не оставит попыток "просить партнеров о самом радикальном решении" в отношении российских активов. Он также считает, что окончательное решение будет озвучено на саммите G7, однако Киев, по его словам, якобы будет понимать "еще в начале июня, что будет с активами".
Любое посягательство на имущественные права и интересы России расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов, считают в МИД РФ. В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Напомним, что с начала российской спецоперации страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов.
Заседание Европейского Совета - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 20:08
ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ассамблеи
 
НовостиРоссияДенис МалюськаКиевУкраиназамороженные активыСВОантироссийские санкцииЗапад
 
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