Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц - 27.04.2024 Украина.ру
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Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц - 27.04.2024 Украина.ру
Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
Кабинет министров принял решение о продлении действующих тарифов только на один месяц – до 31 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Затем, вероятно, стоимость оказания услуг для населения изменится не в меньшую сторону
2024-04-27T18:46
2024-04-27T18:46
новости
украина
верховная рада
кабинет министров
кабмин
тарифы
электроснабжение
электроэнергия
сво
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"Пролонгировано, с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения на Украине, действующую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, установленную на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС, до 31 мая 2024 года", – приводит его слова телеграм-канал "Цензор. нет". Уточняется, что соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 5 июня 2019 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
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новости, украина, верховная рада, кабинет министров, кабмин, тарифы, электроснабжение, электроэнергия, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, Кабинет министров, Кабмин, тарифы, электроснабжение, электроэнергия, СВО

Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц

18:46 27.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Кабинет министров принял решение о продлении действующих тарифов только на один месяц – до 31 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Затем, вероятно, стоимость оказания услуг для населения изменится не в меньшую сторону
"Пролонгировано, с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения на Украине, действующую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, установленную на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС, до 31 мая 2024 года", – приводит его слова телеграм-канал "Цензор. нет".
Уточняется, что соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 5 июня 2019 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
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18:46Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
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