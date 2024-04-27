Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
Кабинет министров принял решение о продлении действующих тарифов только на один месяц – до 31 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Затем, вероятно, стоимость оказания услуг для населения изменится не в меньшую сторону
"Пролонгировано, с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения на Украине, действующую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, установленную на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС, до 31 мая 2024 года", – приводит его слова телеграм-канал "Цензор. нет".
Уточняется, что соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 5 июня 2019 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
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