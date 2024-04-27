Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054784832.html
Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев
Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев - 27.04.2024 Украина.ру
Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему перед выборами президента Белый дом Украина.ру, 27.04.2024
2024-04-27T16:23
2024-04-27T16:23
видео
сша
россия
украина
дмитрий евстафьев
джо байден
барак обама (старший)
деньги
конгресс сша
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1b/1054784559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64f10025e2cd8c6a6adc16f39d2f167e.jpg
Политолог, профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему перед выборами президента Белый дом забыл о нуждах граждан США и пытается отвлечь внимание внешнеполитической повесткой, как раскачивают ситуацию в России и почему этого не получится, а также объяснил, почему республиканцы и демократы "зарыли топор войны" и общими усилиями одобрили в конгрессе пакет военной помощи для Украины.00:33 – о противостоянии республиканцев и демократов в США вокруг военной помощи киевскому режиму;09:44 – почему Белый дом перед выборами президента ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан?17:44 – студенческие протесты в США: что стало искрой, от которой вспыхнули университетские кампусы; 26:05 – как раскачивают ситуацию внутри России; 29:43 – о недопонимании между Россией и США.
сша
россия
украина
израиль
иран
вьетнам
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1b/1054784559_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7238df2a93672e75f4aa5247509372e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, украина, дмитрий евстафьев, джо байден, барак обама (старший), деньги, конгресс сша, оружие, боеприпасы, вооружение, техника, война, сво, спецоперация, f-16, ракеты, atacms, конфликт, республиканцы, демократическая партия, выборы, президентские выборы, президент, дональд трамп, израиль, мигранты, граница, государственная граница, иран, вьетнам, капитуляция, нацизм, налоги, финляндия, глобализм, видео
Видео, США, Россия, Украина, Дмитрий Евстафьев, Джо Байден, Барак Обама (старший), деньги, Конгресс США, оружие, боеприпасы, вооружение, техника, война, СВО, Спецоперация, F-16, ракеты, ATACMS, конфликт, республиканцы, Демократическая партия, выборы, президентские выборы, президент, Дональд Трамп, Израиль, мигранты, граница, государственная граница, Иран, Вьетнам, капитуляция, нацизм, налоги, Финляндия, глобализм

Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев

16:23 27.04.2024
 
Читать в
Политолог, профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему перед выборами президента Белый дом забыл о нуждах граждан США и пытается отвлечь внимание внешнеполитической повесткой, как раскачивают ситуацию в России и почему этого не получится, а также объяснил, почему республиканцы и демократы "зарыли топор войны" и общими усилиями одобрили в конгрессе пакет военной помощи для Украины.

00:33 – о противостоянии республиканцев и демократов в США вокруг военной помощи киевскому режиму;
09:44 – почему Белый дом перед выборами президента ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан?
17:44 – студенческие протесты в США: что стало искрой, от которой вспыхнули университетские кампусы;
26:05 – как раскачивают ситуацию внутри России;
29:43 – о недопонимании между Россией и США.
 
ВидеоСШАРоссияУкраинаДмитрий ЕвстафьевДжо БайденБарак Обама (старший)деньгиКонгресс СШАоружиебоеприпасывооружениетехникавойнаСВОСпецоперацияF-16ракетыATACMSконфликтреспубликанцыДемократическая партиявыборыпрезидентские выборыпрезидентДональд ТрампИзраильмигрантыграницагосударственная границаИранВьетнамкапитуляциянацизмналогиФинляндияглобализм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
16:54В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
16:52Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал
16:39ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ
16:26Главком ВСУ пожаловался союзникам на сложную обстановку на фронте - она имеет тенденцию к обострению
16:23Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев
16:19Ядерные страсти в Польше. Глава МИД призвал президента замолчать
15:37Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения
15:31"Сопротивление" по-украински
15:17Ментальное попадание с призывом. "Слово пацана" в зеркале жизни недальновидной бюрократии
15:16Лавочку прикрыли: экзамены по русскому у иностранцев будут принимать университеты
15:06Василий Ющук: кто он
14:58Бывший участковый из Авдеевки: "Нас обзывали сепаратистами, хотя сами не понимали значения этого слова"
14:35Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции
14:01"КиберБеркут" установил командиров ВСУ, виновных в гибели 65 пленных Украины, убитых ракетой ПВО Украины
13:35Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
13:23"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
13:21Возможен ли "Стамбул-2"?
13:02Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
13:00Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
Лента новостейМолния