https://ukraina.ru/20240427/1054784832.html

Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев

Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев - 27.04.2024 Украина.ру

Плохие новости для Украины и Байдена: чем напуганы США и в чём преимущество России - Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему перед выборами президента Белый дом Украина.ру, 27.04.2024

2024-04-27T16:23

2024-04-27T16:23

2024-04-27T16:23

видео

сша

россия

украина

дмитрий евстафьев

джо байден

барак обама (старший)

деньги

конгресс сша

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1b/1054784559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64f10025e2cd8c6a6adc16f39d2f167e.jpg

Политолог, профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему перед выборами президента Белый дом забыл о нуждах граждан США и пытается отвлечь внимание внешнеполитической повесткой, как раскачивают ситуацию в России и почему этого не получится, а также объяснил, почему республиканцы и демократы "зарыли топор войны" и общими усилиями одобрили в конгрессе пакет военной помощи для Украины.00:33 – о противостоянии республиканцев и демократов в США вокруг военной помощи киевскому режиму;09:44 – почему Белый дом перед выборами президента ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан?17:44 – студенческие протесты в США: что стало искрой, от которой вспыхнули университетские кампусы; 26:05 – как раскачивают ситуацию внутри России; 29:43 – о недопонимании между Россией и США.

сша

россия

украина

израиль

иран

вьетнам

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, украина, дмитрий евстафьев, джо байден, барак обама (старший), деньги, конгресс сша, оружие, боеприпасы, вооружение, техника, война, сво, спецоперация, f-16, ракеты, atacms, конфликт, республиканцы, демократическая партия, выборы, президентские выборы, президент, дональд трамп, израиль, мигранты, граница, государственная граница, иран, вьетнам, капитуляция, нацизм, налоги, финляндия, глобализм, видео