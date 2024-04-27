Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ - 27.04.2024 Украина.ру
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Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ
Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ - 27.04.2024 Украина.ру
Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ
С пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление появилось 27 апреля в телеграм-канале ведомства
2024-04-27T20:14
2024-04-27T20:18
новости
россия
таджикистан
министерство иностранных дел
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Объяснения к своей рекомендации дипведомство не привело.Ранее в этот же день сообщалось, что гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию, а МИД Республики обеспокоился.
https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html
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новости, россия, таджикистан, министерство иностранных дел
Новости, Россия, Таджикистан, министерство иностранных дел

Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ

20:14 27.04.2024 (обновлено: 20:18 27.04.2024)
 
© Maxime H / flickr
© Maxime H / flickr
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С пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление появилось 27 апреля в телеграм-канале ведомства
"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", — говорится в публикации.
Объяснения к своей рекомендации дипведомство не привело.
Ранее в этот же день сообщалось, что гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию, а МИД Республики обеспокоился.
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