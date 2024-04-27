https://ukraina.ru/20240427/1054792230.html

Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ

Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ - 27.04.2024 Украина.ру

Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ

С пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление появилось 27 апреля в телеграм-канале ведомства

2024-04-27T20:14

2024-04-27T20:14

2024-04-27T20:18

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Объяснения к своей рекомендации дипведомство не привело.Ранее в этот же день сообщалось, что гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию, а МИД Республики обеспокоился.

https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html

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