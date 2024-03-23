"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина - 23.03.2024 Украина.ру
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"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина
"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина - 23.03.2024 Украина.ру
"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина
На поддержку Владимира Путина на прошедших недавно президентских выборах повлияла не только экономическая стабильность и успехи на фронте, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-03-23T05:45
2024-03-23T05:45
новости
россия
запад
владимир путин
дмитрий голубовский
экономика
выборы
президент
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"Главный фактор – ненависть Запада к нему (Владимиру Путину. - Ред.) Наш народ очень не любит, когда ему кто-то пытается учить жизни в силу своей исторической самодостаточности. Путин как раз ассоциируется в сознании большей части людей, особенно старшего поколения, как человек, при котором Россия сейчас живет своим умом", - заявил Голубовский.Народ России поддерживает действующего президента, потому что он проводит суверенную политику. Аналитик убеждён, что даже при худшей экономической ситуации и отсутствии успехов в зоне СВО, Путин получил бы поддержку населения. "Здесь главное, что народ голосует за стратегию, а не за конъюнктуру", подчеркнул Голубовский.На Западе ожидали ухудшения российской экономики, "пророчили, что спад будет до 20%, и гиперинфляцию“.По итогу получился небольшой спад и финансовая стабильность, а после и продолжающийся до сих пор экономический рост.Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
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новости, россия, запад, владимир путин, дмитрий голубовский, экономика, выборы, президент
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Дмитрий Голубовский, экономика, выборы, президент

"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина

05:45 23.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил митинг-концерт к десятилетию воссоединения Крыма с Россией
Президент РФ В. Путин посетил митинг-концерт к десятилетию воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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На поддержку Владимира Путина на прошедших недавно президентских выборах повлияла не только экономическая стабильность и успехи на фронте, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Главный фактор – ненависть Запада к нему (Владимиру Путину. - Ред.) Наш народ очень не любит, когда ему кто-то пытается учить жизни в силу своей исторической самодостаточности. Путин как раз ассоциируется в сознании большей части людей, особенно старшего поколения, как человек, при котором Россия сейчас живет своим умом", - заявил Голубовский.
Народ России поддерживает действующего президента, потому что он проводит суверенную политику. Аналитик убеждён, что даже при худшей экономической ситуации и отсутствии успехов в зоне СВО, Путин получил бы поддержку населения. "Здесь главное, что народ голосует за стратегию, а не за конъюнктуру", подчеркнул Голубовский.
На Западе ожидали ухудшения российской экономики, "пророчили, что спад будет до 20%, и гиперинфляцию“.
По итогу получился небольшой спад и финансовая стабильность, а после и продолжающийся до сих пор экономический рост.
Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.
В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.
Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
Дмитрий Голубовский интервью
19 марта, 04:57
Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше ФранцииНа минувших выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набрал более 87% голосов при рекордной явке избирателей
 
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