"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг Путина
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На поддержку Владимира Путина на прошедших недавно президентских выборах повлияла не только экономическая стабильность и успехи на фронте, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Главный фактор – ненависть Запада к нему (Владимиру Путину. - Ред.) Наш народ очень не любит, когда ему кто-то пытается учить жизни в силу своей исторической самодостаточности. Путин как раз ассоциируется в сознании большей части людей, особенно старшего поколения, как человек, при котором Россия сейчас живет своим умом", - заявил Голубовский.
Народ России поддерживает действующего президента, потому что он проводит суверенную политику. Аналитик убеждён, что даже при худшей экономической ситуации и отсутствии успехов в зоне СВО, Путин получил бы поддержку населения. "Здесь главное, что народ голосует за стратегию, а не за конъюнктуру", подчеркнул Голубовский.
На Западе ожидали ухудшения российской экономики, "пророчили, что спад будет до 20%, и гиперинфляцию“.
По итогу получился небольшой спад и финансовая стабильность, а после и продолжающийся до сих пор экономический рост.
Центральная избирательная комиссия 18 марта обработала 100% протоколов. По предварительным результатам, кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него проголосовали 87,28% избирателей. ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта на специальном заседании.
В 2012 году рейтинг президента России был около 55%, в 2018 году рейтинг Путина накануне выборов составлял 65%.
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