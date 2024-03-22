https://ukraina.ru/20240322/1054043363.html

США специально не предупредили Киев об ударе по ДнепроГЭС? Что стоит за прозорливостью "Файнэншл таймс"

США специально не предупредили Киев об ударе по ДнепроГЭС? Что стоит за прозорливостью "Файнэншл таймс" - 22.03.2024 Украина.ру

США специально не предупредили Киев об ударе по ДнепроГЭС? Что стоит за прозорливостью "Файнэншл таймс"

Утро 22 марта было отмечено мощнейшим ударом ВКС по энергетической инфраструктуре Украины. Под необычайно точные и мощные удары попали машзалы электростанций и подстанции энергокольца. А буквально за несколько часов до того, как ракеты достигли целей, The Financial Тimes сообщила, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ…

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

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FT сообщила, что "по данным представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года произошло как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и как минимум девять в этом году, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ".США, однако, эти удары не одобряли и, более того, предупреждали Киев, что так делать не надо.Причин обеспокоенности две.Во-первых, "Россия остаётся одним из крупнейших мировых экспортёров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении её нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15 процентов, до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию".У нас, честно говоря, этот пункт вызвал недоумение – простите, но ведь санкции были направлены именно на то, чтобы Россия перестала быть одним из крупнейших экспортёров энергоносителей. Надо так понимать, что люди, планировавшие санкции, не догадывались, что это приведёт к росту цен на нефтепродукты? И о выборах они не знали? Точно? Странно, очень странно…Во-вторых, "Вашингтон также обеспокоен тем, что, если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, в том числе по многим объектам, расположенным в сотнях миль от границы, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад". Конкретно речь шла о Каспийском трубопроводном консорциумеУдары по украинской энергетической инфраструктуре Вашингтон, разумеется, не пугают, но намёк в предупреждении содержался более чем очевидный. Кстати, западная энергосистема таки пострадала – для компенсации последствий российских ударов была задействована аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии и Польши.Российские телеграм-каналы тем временем сообщают, не ссылаясь на определённые источники, что "в НАТО неофициально признают, что РФ сегодня удалось добиться стратегической внезапности за счёт вчерашнего "ложного" удара по Киеву. (…) Плюс сама подготовка к более массированному удару осталась невскрытой".А тут появляются основания для конспирологических суждений.С одной стороны, ВКС РФ действительно могли обмануть западную разведку, обеспечивающую информацией ВСУ.С другой стороны, западная разведка могла "не заметить" подготовки к удару в целях чисто воспитательных – мы же вас предупреждали…Педагогические цели мог преследовать и визит в Киев помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который не упомянул о восстановлении территориальной ценности в границах 1991 года и о перспективе членства Украины в НАТО.При этом, насколько можно понять, США не подталкивают Украину к миру. По заявлению американского журналиста Сеймура Хёрша, переговоры по миру на Украине могли начаться ещё несколько месяцев назад, но власти США пригрозили Владимиру Зеленскому лишением финансирования на невоенные нужды. Для Байдена принципиально важно сохранять "угрозу" для НАТО, тем более, что лидирующие позиции США в разжигании конфликта оспариваются Великобританией и Францией.Об этом же свидетельствует и следующая оговорка FT: "Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что её противовоздушная оборона, в том числе вокруг Кремля, может быть прорвана". Такой удар будет теперь рассматриваться как ответ на удары по инфраструктуре.

https://ukraina.ru/20221007/1039477565.html

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