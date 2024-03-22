https://ukraina.ru/20240322/1054034353.html

Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?

Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину? - 22.03.2024 Украина.ру

Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?

Страны НАТО вплотную подошли к возможности ввести свои войска на территорию Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ситуация серьезная и Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.

2024-03-22T07:06

2024-03-22T07:06

2024-03-22T08:14

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О своей решимости поучаствовать в конфликте заявлял ранее и президент Франции Эммануэль Макрон, теперь уже в эту игру готова вступить и Великобритания. О новом витке эскалации, переделе Украины и дальнейшем развитии событий – в обзоре соцсетей.Экономист Алексей АнтоновПочему раздухарился Макрон? У Макрона скоро выборы в Европарламент. И он, впервые в жизни, наглухо проигрывает партии Ле Пен. Очень сильно проигрывает. А если (проиграть) выборы в Европарламент, то это означает меньше влияния внутри ЕС (Европарламент это орган надЕС) и, что самое главное — сигнал части элит, что партия Макрона это не лучшая ставка на следующих президентских выборах. Во Франции истерика по этому поводу. Для повышения рейтинга Макрону надо угрожать России, делать агрессивные высказывания, фотографироваться с грушей и вот это вот всё. Помимо прочих активностей на прочие группы. Это часть политического пиара. Поэтому, можете успокоиться, официально Франция никакие войска вводить не будет, об этом поспешили заявить французские же военные. А всё потому, что Russian Spy Chief Sergei Naryshkin сказал, что вот-вот введут 2000 человек. Сделал он это затем, чтобы Макрону пришлось оправдываться перед своими же коллегами и объяснять, что это просто политический пиар. Naryshkin молодец. Вообще мысль о том, что кому-то надо официально заявлять о вводе куда-то войск для того, чтобы реально ввести куда-то войска, не кажется ли вам странной? Для чего?Политолог Алексей ЖивовА что если это будет не "несколько полков", а несколько дивизий? А что если безболезненный приход французов в зону СВО спровоцирует другие страны НАТО отправить равноценные контингенты? А что если в Европе, которая давно живет в режиме дефицита рабочих мест, начнут массово рекрутировать старых и новых европейцев на войну на Украине, используя при этом обещания легкой службы и высокого заработка? Не уверен, что в таком случае нам это будет сколько-нибудь выгодно. Я уже молчу про дилемму применения ОМП (оружия массового поражения - Ред.).Политолог Юрий БаранчикВвод войск Франции на Украину потребует жёсткого ответа. Разделяю опасения Алексея Живова по поводу ввода подразделений ВС Франции на украинскую территорию. Это пробный шар. Если сойдёт с рук французам, остальные тоже подключатся. Британцы уже заявили, что они - следующие на очереди. Поляки не заставят себя ждать. Им нужна Западная Украина. Да и недаром Байден принимал президента и премьера Польши в Белом доме 12 марта 2024 года. Формальный повод – 25-летие вступления в НАТО. Однако даже в официальном описании встречи прозвучало, что польские руководители оказались в Белом доме "в этот критический момент" и перед Польшей "стоят большие задачи". Без Румынии и прибалтийских стран тоже не обойдётся. Полагаю, что и финны захотят заработать очки перед хозяином. Меня настораживает, что в публичном поле звучат только призывы уничтожить французские войска на украинской территории. А вот что будет делаться в отношении самой Франции? Ведь фактически, официально отправляя своих военных на Украину, Французская Республика официально становится стороной вооружённого конфликта. Например, меня интересует, будем ли мы понижать уровень дипломатического присутствия с Францией: отзывать своего посла из Парижа и высылать французского из Москвы? Или будем ли мы разрывать дипломатические отношения с Францией? Российские удары по французским войскам на украинской территории, на мой взгляд, это самое малое, что нужно сделать, если мы хотим послать четкий сигнал как французам, так и всем остальным.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНу что ж... ничто не ново под луной... Очень советую повторить уроки Истории по ключевым словам "Антанта" и "Интервенция 19-20г.г."... Представляю как обрадуется Медведев, который 2 года публично звал Запад зайти на запад Украины, присоединение которого к УССР считает "ошибкой Сталина", которую РФ якобы обязана исправить путем войны против Украины с востока и юга... Новыми красками заиграли слухи о "китайском плане" и Пророчество Нечая... Сообщает нам Гончаренко из Франции: "...уже сейчас могу сказать, что все серьезно. Речь о военном КОНТИНГЕНТЕ. 1. Обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Количество солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен ОЧЕНЬ решительно. 2. Франция создает коалицию союзников Польша вероятно туда войдет. Балтийские страны тоже Еще поиск по другим европейским странам. 3. Германия против, потому что считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам.Прямого столкновения с Россией там боятся. Франции Макрон рассматривает несколько вариантов. Первый - объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины, выбирают где именно, сейчас есть основные 2 точки на Западе Украины, которые рассматриваются, второй - не создавать отдельного места для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны. Важно! Речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях. Также прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая освободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления".Ну что сказать... Хотелось бы послушать тех, кто публично насмехался надо мной полтора года назад...Политолог Михаил ПавливФранцузских советников и военспецов итак уже полно в Одессе. Думаю спешка Макрона, и параллельный забег поляков с немцами, это уже неприкрытая подготовка к дележу издыхающей Украины. Добавить сюда еще Британию с ее проектами, старым "Зеленский" и новым "Буданов". И становится ясно - дни территории 404 сочтены.Общественный деятель Александр СкубченкоФранцузы на серьёзных щах обсуждают Украину. Обсуждают Днепр, который делит Украину на восточную и западную. На самом деле, Днепр не делит Украину на восточную и западную. На Украине западной принято считать Украину за рекой Збруч: так называемая линия Керзона, по которой проходил раздел земель по итогам Брестского мира, и которые СССР вернул в 1939 году. Там же была и ЗУНР. Западная Украина — это Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровенская и Ивано-Франковская области. А всё, что западнее Днепра и до Збруча — это центральная Украина. Но французы суют свой нос, даже не зная страны и её истории. Раздел зон влияния по Днепру — это история ХVII века, когда территории делили Россия и Польша. Никакой Украины тогда не было, и никто тогда и не делил того, чего не было. Но это — история России, которую французы тоже не знают. История бандеровской Украины — это лишь вехи предательства в истории России: Мазепа, Петлюра, Бандера, да Зеленский — вот и вся их история. Кстати, Шевченко — это история России, наша история. Шевченко был малороссом, подданным России, служил в армии России, и ни о какой Украине даже не знал.Публицист Андрей МедведевО французском контингенте и вступлении Франции в войну на Украине. Вчера, в одном чате, производители дронов, разведчики, пилоты FPV и несколько инженеров, обсуждали важнейший вопрос по участию французского контингента. А именно, приедут ли французы со своими танками Леклерк и горят ли Леклерки лучше или хуже, чем Абрамс и Леопард. И кому первому достанется сей трофей.

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эксклюзив, украина, франция, россия, эммануэль макрон, алексей гончаренко, алексей живов, нато, европарламент, евросоюз