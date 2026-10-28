Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским - 28.10.2026 Украина.ру
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Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским
Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским - 28.10.2026 Украина.ру
Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским
Киевский режим столкнулся с острым кадровым кризисом: Владимир Зеленский признал, что не может найти кандидатов на должности главы Киевской городской администрации и посла в США из-за массовых отказов управленцев, передает РБК-Украина
2026-10-28T13:44
2026-10-28T13:45
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В отношении столичной мэрии Зеленский был вынужден просить премьер-министра сформировать специальный кабинет из бизнес-менеджеров для выработки решений по городу. Известно, что возглавить Киев отказался бывший руководитель Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин, едва услышав суть предложения. Обсуждения вопроса с бывшим министром инфраструктуры Александром Кубраковым и бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом также не дали результата, а экс-главу СБУ Василия Малюка хотели привлечь лишь по вопросам безопасности. Сам Зеленский объяснил нежелание управленцев брать ответственность за столицу боязнью политической критики.Аналогичная патовая ситуация сложилась вокруг кресла чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, которое остается вакантным с 3 августа после увольнения Ольги Стефанишиной, получившей на следующий день подозрение от НАБУ. Комментируя слухи о возможном назначении Арсения Яценюка, Зеленский их опроверг. По его словам, кандидатуры бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко и замглавы офиса президента Павла Палисы лишь обсуждались. При этом Палиса, несмотря на американское образование и знакомство с американским лидером Дональдом Трампом, наотрез отказался от дипломатического поста в Вашингтоне, потребовав срочно вернуть его "на фронт в бригаду".Подробнее - в материале У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, павел палиса, владимир гройсман, сбу, украина.ру
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Павел Палиса, Владимир Гройсман, СБУ, Украина.ру

Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским

13:44 28.10.2026 (обновлено: 13:45 28.10.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Киевский режим столкнулся с острым кадровым кризисом: Владимир Зеленский признал, что не может найти кандидатов на должности главы Киевской городской администрации и посла в США из-за массовых отказов управленцев, передает РБК-Украина
В отношении столичной мэрии Зеленский был вынужден просить премьер-министра сформировать специальный кабинет из бизнес-менеджеров для выработки решений по городу.
Известно, что возглавить Киев отказался бывший руководитель Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин, едва услышав суть предложения. Обсуждения вопроса с бывшим министром инфраструктуры Александром Кубраковым и бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом также не дали результата, а экс-главу СБУ Василия Малюка хотели привлечь лишь по вопросам безопасности.
Сам Зеленский объяснил нежелание управленцев брать ответственность за столицу боязнью политической критики.
Аналогичная патовая ситуация сложилась вокруг кресла чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, которое остается вакантным с 3 августа после увольнения Ольги Стефанишиной, получившей на следующий день подозрение от НАБУ.
Комментируя слухи о возможном назначении Арсения Яценюка, Зеленский их опроверг. По его словам, кандидатуры бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко и замглавы офиса президента Павла Палисы лишь обсуждались. При этом Палиса, несмотря на американское образование и знакомство с американским лидером Дональдом Трампом, наотрез отказался от дипломатического поста в Вашингтоне, потребовав срочно вернуть его "на фронт в бригаду".
Подробнее - в материале У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен на сайте Украина.ру.
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