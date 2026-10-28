Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/pomatrosil-i-brosil-zelenskiy-podstavil-rossiyskogo-kinoprodyusera-1084118958.html
Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера
Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера - 28.10.2026 Украина.ру
Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера
Владимир Зеленский кинул своего бывшего бизнес-партнёра — российского кинопродюсера Сергея Бобзу
2026-10-28T11:47
2026-10-28T11:47
новости
украина
латвия
британские виргинские острова
владимир зеленский
тимур миндич
сергей шефир
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084021822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2738124f22614a7c5ed158067f99d81.jpg
Российский кинопродюсер Сергей Бобза теряет деньги из-за того, что не может закрыть созданную под прокат фильма "Любовь в большом городе 3" с Владимиром Зеленским компанию "Платинумфилм", сообщил телеграм-канал Mash.По информации канала, 51% компании "Платинумфилм" принадлежит Бобзе, 49% — кипрской офшорной компании Green Family Ltd, которой до 2019 года официально частично владел Зеленский.В том же 2019 году связь Бобзы с Зеленским прекратилась, а в 2025 году кипрский офшор ликвидировали. Таким образом, его доля в "Платинумфилме" стала фактически ничьей, а сама компания зависла в серой зоне. Как объяснил сама Бобза журналистам Mash, ликвидировать компанию без согласия всех владельцев не позволяет закон. И по закону же компания не может простаивать. Поэтому "Платинумфилм" осуществляет формальные операции на бумаге. В итоге за один лишь 2025 год компания получила убыток в 70 тыс. руб.Офшор Green Family Ltd был ликвидирован 1 ноября 2025 года. При этом решение о ликвидации компании было принято за год с лишним до этого — на внеочередном общем собрании 5 июня 2024 года.До 2019 года доли в офшорной компании были у Зеленского, а также и продюсеров Бориса и Сергея Шефиров, а также у офшора с Британских Виргинских островов Appex International Ltd, владельцем которого украинские масс-медиа называли Тимура Миндича.В 2019 году, когда Зеленский решил идти на выборы президента Украины, он передал свою долю в Green Family ещё одному автору "Квартала 95" Андрею Яковлеву. Спустя 2 года — в 2021 году — все акционеры кипрского офшора передали свои доли гражданину Латвии Игорю Заливскису (Igors Zalivskis). Человек с таким именем упоминался в британских корпоративных документах в качестве маркетингового консультанта в лондонской компании Allstar Ventures Limited, которая была ликвидирована в 2022 году. Украинские СМИ называли Заливскиса "разнорабочим" и подозревали, что он является подставным лицом.Контроль над "Кварталом 95" перешёл от Green Family непосредственно к Шефирам, Яковлеву и Миндичу.В 2025 году на Украине вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Миндичем. В ноябре того года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию "Мидас" в энергетической отрасли. Расследование выявило схему хищения 100 млн долларов в энергетической отрасли, к которой были причастны высокопоставленные должностные лица. Миндич же выступал как "теневой куратор" энергетического сектора. Самого Миндича допросить не удалось: он бежал в Израиль.Украинские СМИ утверждали, что Миндич выступал "кошельком Зеленского": через него последний мог обналичивать деньги, выводить средства за границу и тратить их на дорогую недвижимость.Под давлением общественности Зеленский ввёл санкции в отношении Миндича. Сам Миндич в мае оспорил эти санкции в украинском суде.
украина
латвия
британские виргинские острова
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084021822_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_496c5f58199842ed1054947ef898e473.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, латвия, британские виргинские острова, владимир зеленский, тимур миндич, сергей шефир, набу
Новости, Украина, Латвия, Британские Виргинские острова, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Сергей Шефир, НАБУ

Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера

11:47 28.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский кинул своего бывшего бизнес-партнёра — российского кинопродюсера Сергея Бобзу
Российский кинопродюсер Сергей Бобза теряет деньги из-за того, что не может закрыть созданную под прокат фильма "Любовь в большом городе 3" с Владимиром Зеленским компанию "Платинумфилм", сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, 51% компании "Платинумфилм" принадлежит Бобзе, 49% — кипрской офшорной компании Green Family Ltd, которой до 2019 года официально частично владел Зеленский.
В том же 2019 году связь Бобзы с Зеленским прекратилась, а в 2025 году кипрский офшор ликвидировали. Таким образом, его доля в "Платинумфилме" стала фактически ничьей, а сама компания зависла в серой зоне. Как объяснил сама Бобза журналистам Mash, ликвидировать компанию без согласия всех владельцев не позволяет закон. И по закону же компания не может простаивать. Поэтому "Платинумфилм" осуществляет формальные операции на бумаге. В итоге за один лишь 2025 год компания получила убыток в 70 тыс. руб.
Офшор Green Family Ltd был ликвидирован 1 ноября 2025 года. При этом решение о ликвидации компании было принято за год с лишним до этого — на внеочередном общем собрании 5 июня 2024 года.
До 2019 года доли в офшорной компании были у Зеленского, а также и продюсеров Бориса и Сергея Шефиров, а также у офшора с Британских Виргинских островов Appex International Ltd, владельцем которого украинские масс-медиа называли Тимура Миндича.
В 2019 году, когда Зеленский решил идти на выборы президента Украины, он передал свою долю в Green Family ещё одному автору "Квартала 95" Андрею Яковлеву. Спустя 2 года — в 2021 году — все акционеры кипрского офшора передали свои доли гражданину Латвии Игорю Заливскису (Igors Zalivskis). Человек с таким именем упоминался в британских корпоративных документах в качестве маркетингового консультанта в лондонской компании Allstar Ventures Limited, которая была ликвидирована в 2022 году. Украинские СМИ называли Заливскиса "разнорабочим" и подозревали, что он является подставным лицом.
Контроль над "Кварталом 95" перешёл от Green Family непосредственно к Шефирам, Яковлеву и Миндичу.
В 2025 году на Украине вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Миндичем. В ноябре того года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию "Мидас" в энергетической отрасли. Расследование выявило схему хищения 100 млн долларов в энергетической отрасли, к которой были причастны высокопоставленные должностные лица. Миндич же выступал как "теневой куратор" энергетического сектора. Самого Миндича допросить не удалось: он бежал в Израиль.
Украинские СМИ утверждали, что Миндич выступал "кошельком Зеленского": через него последний мог обналичивать деньги, выводить средства за границу и тратить их на дорогую недвижимость.
Под давлением общественности Зеленский ввёл санкции в отношении Миндича. Сам Миндич в мае оспорил эти санкции в украинском суде.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛатвияБританские Виргинские островаВладимир ЗеленскийТимур МиндичСергей ШефирНАБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:00Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС
11:47Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера
11:40Украинский хакер в США работал на две группировки — и попался
11:31Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
10:56ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
10:25Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией
10:00Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
09:59Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
09:39Экономика Украины и война: крупный бизнес на грани вымирания, Словакия повоюет с Киевом за "Дружбу"
09:33Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине
09:14Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ
09:00Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября
08:56Где деньги, Вов? Украинская ракетная программа таки оказалась грандиозной аферой
08:48Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ
08:38Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда
08:36Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса
08:10Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента
07:59Уроки прошлого: гора Шайенн и другие – особенности американского бункеростроения
07:21Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов"
07:17Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда
Лента новостейМолния