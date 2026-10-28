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Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера

Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера - 28.10.2026 Украина.ру

Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера

Владимир Зеленский кинул своего бывшего бизнес-партнёра — российского кинопродюсера Сергея Бобзу

2026-10-28T11:47

2026-10-28T11:47

2026-10-28T11:47

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Российский кинопродюсер Сергей Бобза теряет деньги из-за того, что не может закрыть созданную под прокат фильма "Любовь в большом городе 3" с Владимиром Зеленским компанию "Платинумфилм", сообщил телеграм-канал Mash.По информации канала, 51% компании "Платинумфилм" принадлежит Бобзе, 49% — кипрской офшорной компании Green Family Ltd, которой до 2019 года официально частично владел Зеленский.В том же 2019 году связь Бобзы с Зеленским прекратилась, а в 2025 году кипрский офшор ликвидировали. Таким образом, его доля в "Платинумфилме" стала фактически ничьей, а сама компания зависла в серой зоне. Как объяснил сама Бобза журналистам Mash, ликвидировать компанию без согласия всех владельцев не позволяет закон. И по закону же компания не может простаивать. Поэтому "Платинумфилм" осуществляет формальные операции на бумаге. В итоге за один лишь 2025 год компания получила убыток в 70 тыс. руб.Офшор Green Family Ltd был ликвидирован 1 ноября 2025 года. При этом решение о ликвидации компании было принято за год с лишним до этого — на внеочередном общем собрании 5 июня 2024 года.До 2019 года доли в офшорной компании были у Зеленского, а также и продюсеров Бориса и Сергея Шефиров, а также у офшора с Британских Виргинских островов Appex International Ltd, владельцем которого украинские масс-медиа называли Тимура Миндича.В 2019 году, когда Зеленский решил идти на выборы президента Украины, он передал свою долю в Green Family ещё одному автору "Квартала 95" Андрею Яковлеву. Спустя 2 года — в 2021 году — все акционеры кипрского офшора передали свои доли гражданину Латвии Игорю Заливскису (Igors Zalivskis). Человек с таким именем упоминался в британских корпоративных документах в качестве маркетингового консультанта в лондонской компании Allstar Ventures Limited, которая была ликвидирована в 2022 году. Украинские СМИ называли Заливскиса "разнорабочим" и подозревали, что он является подставным лицом.Контроль над "Кварталом 95" перешёл от Green Family непосредственно к Шефирам, Яковлеву и Миндичу.В 2025 году на Украине вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Миндичем. В ноябре того года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию "Мидас" в энергетической отрасли. Расследование выявило схему хищения 100 млн долларов в энергетической отрасли, к которой были причастны высокопоставленные должностные лица. Миндич же выступал как "теневой куратор" энергетического сектора. Самого Миндича допросить не удалось: он бежал в Израиль.Украинские СМИ утверждали, что Миндич выступал "кошельком Зеленского": через него последний мог обналичивать деньги, выводить средства за границу и тратить их на дорогую недвижимость.Под давлением общественности Зеленский ввёл санкции в отношении Миндича. Сам Миндич в мае оспорил эти санкции в украинском суде.

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новости, украина, латвия, британские виргинские острова, владимир зеленский, тимур миндич, сергей шефир, набу