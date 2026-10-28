Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности - 28.10.2026 Украина.ру
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Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности - 28.10.2026 Украина.ру
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, посетовал Владимир Зеленский
2026-10-28T11:31
2026-10-28T11:31
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории. Зеленский утверждает, что речь в документе может пойти об изменении всей оборонной системы в Европе, хотя и признал, что не знает всех деталей российских условий.На этом фоне Зеленский призвал Запад вообще не обсуждать с Россией эти вопросы, пока не будут согласованы параметры окончания текущих боевых действий и гарантии для киевского режима.При этом в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что установление новой архитектуры европейской безопасности является неотъемлемой частью мирного урегулирования и должно быть зафиксировано в итоговых документах. Данный вопрос, как отмечали российские власти, станет центральным на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби.Подробнее о переговорах - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности

11:31 28.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, посетовал Владимир Зеленский
По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории.
Зеленский утверждает, что речь в документе может пойти об изменении всей оборонной системы в Европе, хотя и признал, что не знает всех деталей российских условий.
На этом фоне Зеленский призвал Запад вообще не обсуждать с Россией эти вопросы, пока не будут согласованы параметры окончания текущих боевых действий и гарантии для киевского режима.
При этом в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что установление новой архитектуры европейской безопасности является неотъемлемой частью мирного урегулирования и должно быть зафиксировано в итоговых документах. Данный вопрос, как отмечали российские власти, станет центральным на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби.
Подробнее о переговорах - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.
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