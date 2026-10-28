https://ukraina.ru/20261028/zelenskiy-prizval-zapad-zablokirovat-peregovory-s-rossiey-o-globalnoy-bezopasnosti-1084119116.html
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности - 28.10.2026 Украина.ру
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, посетовал Владимир Зеленский
2026-10-28T11:31
2026-10-28T11:31
2026-10-28T11:31
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По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории. Зеленский утверждает, что речь в документе может пойти об изменении всей оборонной системы в Европе, хотя и признал, что не знает всех деталей российских условий.На этом фоне Зеленский призвал Запад вообще не обсуждать с Россией эти вопросы, пока не будут согласованы параметры окончания текущих боевых действий и гарантии для киевского режима.При этом в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что установление новой архитектуры европейской безопасности является неотъемлемой частью мирного урегулирования и должно быть зафиксировано в итоговых документах. Данный вопрос, как отмечали российские власти, станет центральным на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби.Подробнее о переговорах - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, посетовал Владимир Зеленский
По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории.
Зеленский утверждает, что речь в документе может пойти об изменении всей оборонной системы в Европе, хотя и признал, что не знает всех деталей российских условий.
На этом фоне Зеленский призвал Запад вообще не обсуждать с Россией эти вопросы, пока не будут согласованы параметры окончания текущих боевых действий и гарантии для киевского режима.
При этом в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что установление новой архитектуры европейской безопасности является неотъемлемой частью мирного урегулирования и должно быть зафиксировано в итоговых документах. Данный вопрос, как отмечали российские власти, станет центральным на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби.