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Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности

Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности - 28.10.2026 Украина.ру

Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности

Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, посетовал Владимир Зеленский

2026-10-28T11:31

2026-10-28T11:31

2026-10-28T11:31

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По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории. Зеленский утверждает, что речь в документе может пойти об изменении всей оборонной системы в Европе, хотя и признал, что не знает всех деталей российских условий.На этом фоне Зеленский призвал Запад вообще не обсуждать с Россией эти вопросы, пока не будут согласованы параметры окончания текущих боевых действий и гарантии для киевского режима.При этом в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что установление новой архитектуры европейской безопасности является неотъемлемой частью мирного урегулирования и должно быть зафиксировано в итоговых документах. Данный вопрос, как отмечали российские власти, станет центральным на предстоящем раунде переговоров в Абу-Даби.Подробнее о переговорах - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато