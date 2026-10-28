Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
09:59 28.10.2026 (обновлено: 10:12 28.10.2026)
Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за скандала вокруг северокорейских военнопленных, указал министр иностранных дел Чо Хен, передает агентство Yonhap
Сеул уже пошел на жесткие меры: сначала корейские власти отозвали своего посла из Киева, а затем вывели из украинской столицы еще восемь сотрудников дипломатического ведомства.
Причиной конфликта стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он публично заявил, что Южной Корее передали двух пленных солдат КНДР.
В Сеуле настаивают, что стороны договаривались держать это в строгом секрете, чтобы защитить самих пленных и их семьи в Северной Корее. Однако в Киеве существование такой договоренности полностью отрицают.
Подробнее - в материале Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается на сайте Украина.ру.
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