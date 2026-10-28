Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений - 28.10.2026 Украина.ру
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Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений - 28.10.2026 Украина.ру
Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за скандала вокруг северокорейских военнопленных, указал министр иностранных дел Чо Хен, передает агентство Yonhap
2026-10-28T09:59
2026-10-28T10:12
новости
южная корея
украина
владимир зеленский
оон
украина.ру
сеул
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Сеул уже пошел на жесткие меры: сначала корейские власти отозвали своего посла из Киева, а затем вывели из украинской столицы еще восемь сотрудников дипломатического ведомства.Причиной конфликта стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он публично заявил, что Южной Корее передали двух пленных солдат КНДР.В Сеуле настаивают, что стороны договаривались держать это в строгом секрете, чтобы защитить самих пленных и их семьи в Северной Корее. Однако в Киеве существование такой договоренности полностью отрицают.Подробнее - в материале Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается на сайте Украина.ру.
южная корея
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, южная корея, украина, владимир зеленский, оон, украина.ру, сеул
Новости, Южная Корея, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Украина.ру, Сеул

Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений

09:59 28.10.2026 (обновлено: 10:12 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за скандала вокруг северокорейских военнопленных, указал министр иностранных дел Чо Хен, передает агентство Yonhap
Сеул уже пошел на жесткие меры: сначала корейские власти отозвали своего посла из Киева, а затем вывели из украинской столицы еще восемь сотрудников дипломатического ведомства.
Причиной конфликта стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он публично заявил, что Южной Корее передали двух пленных солдат КНДР.
В Сеуле настаивают, что стороны договаривались держать это в строгом секрете, чтобы защитить самих пленных и их семьи в Северной Корее. Однако в Киеве существование такой договоренности полностью отрицают.
Подробнее - в материале Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается на сайте Украина.ру.
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НовостиЮжная КореяУкраинаВладимир ЗеленскийООНУкраина.руСеул
 
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