https://ukraina.ru/20261028/30-chasov-absolyutnoy-tishiny-lantratova-podtverdila-vypolnenie-dogovorennostey-v-alshkakh-1084124375.html
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках - 28.10.2026 Украина.ру
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
С момента введения режима прекращения огня в херсонских Алёшках прошло 30 часов, и за этот период в городе не зафиксировано ни одного инцидента, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем Telegram-канале
2026-10-28T13:24
2026-10-28T13:24
2026-10-28T13:24
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украина
дмитрий песков
омбудсмен
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По ее словам, единственной целью российской стороны является оказание помощи мирным жителям и обеспечение им возможности безопасно покинуть город. "Мы постоянно на связи с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координируем выполнение договоренностей", — написала Лантратова.Режим тишины был введен Вооруженными силами РФ с 04:00 мск 27 октября. Реализация совместной гуманитарной миссии продвигается в полном соответствии с планом, выработанным при посредничестве американской стороны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о расширении зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алешки, россия, украина, дмитрий песков, омбудсмен
Новости, Алешки, Россия, Украина, Дмитрий Песков, омбудсмен
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
С момента введения режима прекращения огня в херсонских Алёшках прошло 30 часов, и за этот период в городе не зафиксировано ни одного инцидента, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем Telegram-канале
По ее словам, единственной целью российской стороны является оказание помощи мирным жителям и обеспечение им возможности безопасно покинуть город.
"Мы постоянно на связи с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координируем выполнение договоренностей", — написала Лантратова.
Режим тишины был введен Вооруженными силами РФ с 04:00 мск 27 октября. Реализация совместной гуманитарной миссии продвигается в полном соответствии с планом, выработанным при посредничестве американской стороны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о расширении зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек
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