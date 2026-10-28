30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках - 28.10.2026 Украина.ру
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30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках - 28.10.2026 Украина.ру
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
С момента введения режима прекращения огня в херсонских Алёшках прошло 30 часов, и за этот период в городе не зафиксировано ни одного инцидента, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем Telegram-канале
2026-10-28T13:24
2026-10-28T13:24
новости
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россия
украина
дмитрий песков
омбудсмен
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По ее словам, единственной целью российской стороны является оказание помощи мирным жителям и обеспечение им возможности безопасно покинуть город. "Мы постоянно на связи с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координируем выполнение договоренностей", — написала Лантратова.Режим тишины был введен Вооруженными силами РФ с 04:00 мск 27 октября. Реализация совместной гуманитарной миссии продвигается в полном соответствии с планом, выработанным при посредничестве американской стороны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о расширении зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек.
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новости, алешки, россия, украина, дмитрий песков, омбудсмен
Новости, Алешки, Россия, Украина, Дмитрий Песков, омбудсмен

30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках

13:24 28.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЛубинецАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Лубинец
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С момента введения режима прекращения огня в херсонских Алёшках прошло 30 часов, и за этот период в городе не зафиксировано ни одного инцидента, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем Telegram-канале
По ее словам, единственной целью российской стороны является оказание помощи мирным жителям и обеспечение им возможности безопасно покинуть город.

"Мы постоянно на связи с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координируем выполнение договоренностей", — написала Лантратова.
Режим тишины был введен Вооруженными силами РФ с 04:00 мск 27 октября. Реализация совместной гуманитарной миссии продвигается в полном соответствии с планом, выработанным при посредничестве американской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о расширении зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек.
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