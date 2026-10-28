Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида - 28.10.2026 Украина.ру
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Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида
Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида - 28.10.2026 Украина.ру
Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида
В Одессе мужчину с инвалидностью по зрению, которого ранее дважды официально исключали с воинского учета по состоянию здоровья, в марте принудительно доставили в ТЦК. Там у него отобрали телефон, а само задержание оформлять официально отказались
2026-10-28T13:00
2026-10-28T13:00
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Слепого человека удерживали почти пять суток. Освободить его удалось лишь благодаря адвокату, который повторно предоставил медицинские документы.Как следует из опубликованного судебного реестра, ранее суд уже официально признал незаконным объявление этого мужчины в розыск сотрудниками ТЦК.Лишь через суд пострадавший смог добиться регистрации своего заявления о незаконном задержании — Государственное бюро расследований (ГБР) было обязано принять жалобу на действия своих подопечных. Киевский режим продолжает отлавливать даже тех, кто физически не способен держать оружие.На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, украина, киев, сергей корецкий, тцк, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Одесса, Украина, Киев, Сергей Корецкий, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида

13:00 28.10.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Одесский горсовет
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В Одессе мужчину с инвалидностью по зрению, которого ранее дважды официально исключали с воинского учета по состоянию здоровья, в марте принудительно доставили в ТЦК. Там у него отобрали телефон, а само задержание оформлять официально отказались
Слепого человека удерживали почти пять суток. Освободить его удалось лишь благодаря адвокату, который повторно предоставил медицинские документы.
Как следует из опубликованного судебного реестра, ранее суд уже официально признал незаконным объявление этого мужчины в розыск сотрудниками ТЦК.
Лишь через суд пострадавший смог добиться регистрации своего заявления о незаконном задержании — Государственное бюро расследований (ГБР) было обязано принять жалобу на действия своих подопечных. Киевский режим продолжает отлавливать даже тех, кто физически не способен держать оружие.
На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
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