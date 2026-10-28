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"Север" перерезал снабжение: ВС РФ взяли Бариловку и Алисовку, открыв путь на Харьков

"Север" перерезал снабжение: ВС РФ взяли Бариловку и Алисовку, открыв путь на Харьков - 28.10.2026 Украина.ру

"Север" перерезал снабжение: ВС РФ взяли Бариловку и Алисовку, открыв путь на Харьков

Российские войска продолжают перемалывать оборону ВСУ на северных рубежах. Группировка "Север" отчиталась о взятии под полный контроль сразу двух стратегически важных населенных пунктов — Алисовки в Харьковской области и Бариловки на Курско-Сумском направлении.

2026-10-28T12:23

2026-10-28T12:23

2026-10-28T12:23

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По информации Минобороны РФ, в Харьковской области после продолжительных боев штурмовые подразделения 1431-го мотострелкового полка сломили сопротивление боевиков 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Село Алисовка освобождено.Это продвижение открывает для российской армии сразу несколько тактических возможностей. Северяне продолжают активное движение к Харькову по ключевой трассе Е105. Взятие Алисовки создает прямую угрозу селу Липцы с западного направления, заставляя противника растягивать резервы.Одновременно с этим группировка "Север" установила контроль над селом Бариловка в Сумской области. Этот населенный пункт расположен неподалеку от Суджанского района Курской области.По данным российских военных, освобождение Бариловки фактически перекрыло каналы снабжения гарнизона ВСУ в Великой Рыбице и Груновке.В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник над Россией, сообщило оборонное ведомство.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дроновна сайте Украина.ру.

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