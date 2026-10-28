Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру
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Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ
Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру
Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ
Украинское издание Liga.net утром 28 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что в окружении Зеленского не подтвердили 4 ноября, как дату новых переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби (ОАЭ)
2026-10-28T09:14
2026-10-28T09:17
украина.ру
новости
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сша
владимир зеленский
давид арахамия
слуга народа
переговоры
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Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября. Он также прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным."Глава президентской фракции Слуга народа и член переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев и Москва всё ещё определяются с датой переговоров и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает в роли посредника в этом процессе", — говорится в публикации.По информации Кремля, трёхсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261028/odin-telefonnyy-zvonok-evropa-zaprygnula-v-posledniy-vagon-ukhodyaschego-poezda-1084115913.html
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украина.ру, новости, украина, киев, россия, сша, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, переговоры, переговоры по украине 2026, туск дональд, польша, оаэ, александр стубб, финляндия, норвегия, европа, ес
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Слуга народа, переговоры, Переговоры по Украине 2026, Туск Дональд, Польша, ОАЭ, Александр Стубб, Финляндия, Норвегия, Европа, ЕС

Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ

09:14 28.10.2026 (обновлено: 09:17 28.10.2026)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкДавид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : POOL
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Украинское издание Liga.net утром 28 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что в окружении Зеленского не подтвердили 4 ноября, как дату новых переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби (ОАЭ)
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября. Он также прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным.
"Глава президентской фракции Слуга народа и член переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев и Москва всё ещё определяются с датой переговоров и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает в роли посредника в этом процессе", — говорится в публикации.
По информации Кремля, трёхсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
08:38
Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поездаВо вторник, 27 октября, состоялся примечательный телефонный разговор между лидерами трех государств: России, Финляндии и Норвегии. При этом важно подчеркнуть, что разговор с Владимиром Путиным произошел по инициативе президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёрне
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