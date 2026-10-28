https://ukraina.ru/20261028/kiev-ne-podtverdil-slova-tuska-o-date-peregovorov-s-rossiey--smi-1084117471.html

Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ

Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру

Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ

Украинское издание Liga.net утром 28 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что в окружении Зеленского не подтвердили 4 ноября, как дату новых переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби (ОАЭ)

2026-10-28T09:14

2026-10-28T09:14

2026-10-28T09:17

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давид арахамия

слуга народа

переговоры

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Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября. Он также прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным."Глава президентской фракции Слуга народа и член переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев и Москва всё ещё определяются с датой переговоров и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает в роли посредника в этом процессе", — говорится в публикации.По информации Кремля, трёхсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261028/odin-telefonnyy-zvonok-evropa-zaprygnula-v-posledniy-vagon-ukhodyaschego-poezda-1084115913.html

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