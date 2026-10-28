Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ
09:14 28.10.2026 (обновлено: 09:17 28.10.2026)
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Украинское издание Liga.net утром 28 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что в окружении Зеленского не подтвердили 4 ноября, как дату новых переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби (ОАЭ)
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября. Он также прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным.
"Глава президентской фракции Слуга народа и член переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев и Москва всё ещё определяются с датой переговоров и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает в роли посредника в этом процессе", — говорится в публикации.
По информации Кремля, трёхсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября 2026 года, предварительно — в 10-х числах месяца в Абу-Даби.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что саммит будет носить "пристрелочный", предварительный характер и быстрых прорывных решений от него ждать не стоит. Подробнее — в материале "Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом.
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