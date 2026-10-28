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Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине

Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине - 28.10.2026 Украина.ру

Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине

Предстоящие трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пройдут без обязательного личного присутствия участников, сообщил пул Белого дома

2026-10-28T09:33

2026-10-28T09:33

2026-10-28T10:00

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По словам американского президента, будущий контакт запланирован на ближайшее время, однако встреча не обязательно будет очной, так как организовать диалог можно и другими способами.Трамп также подчеркнул, что стороны выражают желание провести обсуждение, поэтому оно точно состоится.Ранее российская сторона в лице Владимира Путина неоднократно подтверждала готовность Москвы к мирному урегулированию конфликта и заявляла о стремлении завершить боевые действия как можно быстрее. При этом президент России указывал на отсутствие взаимного желания вести конструктивный диалог со стороны властей в Киеве.Трамп также критически оценивал позицию Зеленского, упрекая его в неготовности идти на мирные соглашения. Подробнее о Зеленском - в материале Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон на сайте Украина.ру.

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новости, сша, москва, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина.ру