Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине - 28.10.2026 Украина.ру
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Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине
Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине - 28.10.2026 Украина.ру
Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине
Предстоящие трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пройдут без обязательного личного присутствия участников, сообщил пул Белого дома
2026-10-28T09:33
2026-10-28T10:00
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По словам американского президента, будущий контакт запланирован на ближайшее время, однако встреча не обязательно будет очной, так как организовать диалог можно и другими способами.Трамп также подчеркнул, что стороны выражают желание провести обсуждение, поэтому оно точно состоится.Ранее российская сторона в лице Владимира Путина неоднократно подтверждала готовность Москвы к мирному урегулированию конфликта и заявляла о стремлении завершить боевые действия как можно быстрее. При этом президент России указывал на отсутствие взаимного желания вести конструктивный диалог со стороны властей в Киеве.Трамп также критически оценивал позицию Зеленского, упрекая его в неготовности идти на мирные соглашения. Подробнее о Зеленском - в материале Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина.ру
Новости, США, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру

Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине

09:33 28.10.2026 (обновлено: 10:00 28.10.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© AP / Alex Brandon
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Предстоящие трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пройдут без обязательного личного присутствия участников, сообщил пул Белого дома
По словам американского президента, будущий контакт запланирован на ближайшее время, однако встреча не обязательно будет очной, так как организовать диалог можно и другими способами.
Трамп также подчеркнул, что стороны выражают желание провести обсуждение, поэтому оно точно состоится.
Ранее российская сторона в лице Владимира Путина неоднократно подтверждала готовность Москвы к мирному урегулированию конфликта и заявляла о стремлении завершить боевые действия как можно быстрее. При этом президент России указывал на отсутствие взаимного желания вести конструктивный диалог со стороны властей в Киеве.
Трамп также критически оценивал позицию Зеленского, упрекая его в неготовности идти на мирные соглашения.
Подробнее о Зеленском - в материале Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон на сайте Украина.ру.
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