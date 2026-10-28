"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку - 28.10.2026 Украина.ру
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"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку
"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку - 28.10.2026 Украина.ру
"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку
Некогда украинская певица, а теперь американская предпринимательница Ольга Горбачева, бывшая жена продюсера Юрия Никитина, устроила скандал на американской границе. Поводом стали вопросы пограничников о войне
2026-10-28T12:32
2026-10-28T12:33
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По словам Горбачевой, после возвращения из Киева в Лос-Анджелес она "сцепилась" с пограничником, который задавал ей вопросы о конфликте на Украине: что она будет делать после её окончания и когда та закончится. В итоге девушку отправили к офицерам, о чем позднее она сообщила в своих соцсетях, опубликовав видео из ЛА.Чем завершился разговор с офицерами и возникли ли у неё проблемы с пересечением границы, Горбачева не уточнила. После начала СВО Горбачева переехала в США вместе с дочерьми. В августе 2025 года она рассказывала, что больше не зарабатывает на музыке, а развивает собственные проекты в сфере женских практик, саморазвития и косметики. По её словам, ежемесячный доход превышает 5 тысяч долларов — правда, для жизни на привычном уровне в Америке ей нужно масштабировать бизнес и выходить на англоязычную аудиторию. История довольно распространенная: украинцы, бежавшие от войны и разрушений за пределами своей страны вынуждены искать новые способы заработка, попутно снижая свои стандарты.Впрочем, проблемы украинцев за рубежом — тема отдельная. По данным Управления Верховного комиссара ООН и Евростата, беженцы сталкиваются с ужесточением правил пребывания, сокращением социальных выплат, сложностями с оформлением документов, языковым барьером и трудностями с жильем. Мужчинам призывного возраста приходится подтверждать легальность выезда через украинские реестры, женщины с детьми часто не могут найти работу по специальности, а украинские дети вынуждены совмещать учебу в местных школах с дистанционным обучением на родине. Но есть и другая сторона медали, о которой в Киеве предпочитают молчать: поведение самих украинцев за границей. Для примера далеко ходить ненужно. Сегодня, 28 октября, канадский уличный музыкант назвал проходившего мимо украинца русским — и за это мигрант с Украины укусил его за лицо до крови. Ранее в польских Сувалках после дворового футбольного матча украинец жестоко избил поляка, обидевшись на проигрыш. Польский подросток потерял сознание, у него были диагностированы переломы костей глазницы и трещина черепа. Но в полиции, по словам родителей пострадавшего, из жертвы стали лепить преступника, а из нападавшего — жертву. Мать украинского подростка явилась в участок не с повинной, а с заявлением об оскорблении на почве национальной принадлежности. Позже она призналась, что эту идею ей подсказал адвокат как линию защиты. Польский политический аналитик Конрад Рэнкас, который ранее комментировал происходящее за границей изданию Украина.ру, считает, что именно наглость самих украинцев провоцирует стихийные протесты поляков. "Подпитывание нарратива о том, что "злые поляки избивают украинских детей", служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве. Это также часть всё более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией", — говорил эксперт. Подробнее о развитии конфликта между поляками и беженцами с Украины — в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.
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новости, сша, киев, украина, артист, конрад рэнкас, украина.ру, оон, беженцы, украинские беженцы
Новости, США, Киев, Украина, артист, Конрад Рэнкас, Украина.ру, ООН, беженцы, украинские беженцы

"Бесит всё американское!": пограничники в США довели украинку

12:32 28.10.2026 (обновлено: 12:33 28.10.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / gorbachovaolga
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / gorbachovaolga
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Некогда украинская певица, а теперь американская предпринимательница Ольга Горбачева, бывшая жена продюсера Юрия Никитина, устроила скандал на американской границе. Поводом стали вопросы пограничников о войне
По словам Горбачевой, после возвращения из Киева в Лос-Анджелес она "сцепилась" с пограничником, который задавал ей вопросы о конфликте на Украине: что она будет делать после её окончания и когда та закончится. В итоге девушку отправили к офицерам, о чем позднее она сообщила в своих соцсетях, опубликовав видео из ЛА.
"Хотя моя нервная система уже хотела уехать из Киева, меня никогда так не бесило все американское, как сейчас, когда представители страны творят беззаконие. Я вышла из самолета такой злой, что меня сразу забрали к офицерам, потому что я сцепилась с пограничником, который провоцировал вопросами: что я буду делать, когда закончится война, и кто знает, когда она закончится", — пожаловалась артистка.
Чем завершился разговор с офицерами и возникли ли у неё проблемы с пересечением границы, Горбачева не уточнила.
После начала СВО Горбачева переехала в США вместе с дочерьми. В августе 2025 года она рассказывала, что больше не зарабатывает на музыке, а развивает собственные проекты в сфере женских практик, саморазвития и косметики.
По её словам, ежемесячный доход превышает 5 тысяч долларов — правда, для жизни на привычном уровне в Америке ей нужно масштабировать бизнес и выходить на англоязычную аудиторию. История довольно распространенная: украинцы, бежавшие от войны и разрушений за пределами своей страны вынуждены искать новые способы заработка, попутно снижая свои стандарты.
Впрочем, проблемы украинцев за рубежом — тема отдельная. По данным Управления Верховного комиссара ООН и Евростата, беженцы сталкиваются с ужесточением правил пребывания, сокращением социальных выплат, сложностями с оформлением документов, языковым барьером и трудностями с жильем.
Мужчинам призывного возраста приходится подтверждать легальность выезда через украинские реестры, женщины с детьми часто не могут найти работу по специальности, а украинские дети вынуждены совмещать учебу в местных школах с дистанционным обучением на родине.
Но есть и другая сторона медали, о которой в Киеве предпочитают молчать: поведение самих украинцев за границей. Для примера далеко ходить ненужно. Сегодня, 28 октября, канадский уличный музыкант назвал проходившего мимо украинца русским — и за это мигрант с Украины укусил его за лицо до крови.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
11:47
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Ранее в польских Сувалках после дворового футбольного матча украинец жестоко избил поляка, обидевшись на проигрыш. Польский подросток потерял сознание, у него были диагностированы переломы костей глазницы и трещина черепа. Но в полиции, по словам родителей пострадавшего, из жертвы стали лепить преступника, а из нападавшего — жертву.
Мать украинского подростка явилась в участок не с повинной, а с заявлением об оскорблении на почве национальной принадлежности. Позже она призналась, что эту идею ей подсказал адвокат как линию защиты. Польский политический аналитик Конрад Рэнкас, который ранее комментировал происходящее за границей изданию Украина.ру, считает, что именно наглость самих украинцев провоцирует стихийные протесты поляков.
"Подпитывание нарратива о том, что "злые поляки избивают украинских детей", служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве. Это также часть всё более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией", — говорил эксперт.
Подробнее о развитии конфликта между поляками и беженцами с Украины — в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.
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