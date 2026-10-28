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Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС

Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС - 28.10.2026 Украина.ру

Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС

Соединенные Штаты на разных этапах переговорного процесса предлагали несколько вариантов территориальных уступок и компромиссов, поделился Владимир Зеленский

2026-10-28T12:00

2026-10-28T12:00

2026-10-28T12:00

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По его словам, среди инициатив Вашингтона фигурировало создание демилитаризованных зон, а также сценарий вокруг Запорожской АЭС, совмещенный с обменом территориями. Кроме того, американская сторона продвигала идею формирования буферной зоны в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения, и данный пункт, как утверждает Зеленский, Киев был согласен обсуждать. Еще одним предложением США была Кинбурнская коса, которую американцы советовали демилитаризовать, оставив под контролем украинской стороны.Тем не менее Зеленский констатировал, что на текущий момент никакого прогресса ни по одному из указанных вариантов нет. Он подчеркнул, что готов обсуждать территориальные вопросы исключительно в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Подробнее о возможных переговорах - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.

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новости, сша, вашингтон, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, запорожская аэс