https://ukraina.ru/20261028/povrezhdennye-doma-i-postradavshie-pvo-sbila-bolshe-polutysyachi-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1084118337.html

Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией

Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией - 28.10.2026 Украина.ру

Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник над Россией, сообщило 28 октября Министерство обороны РФ

2026-10-28T10:25

2026-10-28T10:25

2026-10-28T10:25

сво

спецоперация

россия

новомосковск (тульская область)

брянская область

росгвардия

вооруженные силы украины

украина.ру

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По информации ведомства, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.В Тульской области в результате отражения массированной атаки в Новомосковске зафиксированы повреждения частных и многоэтажных домов, а также инфраструктуры в промзоне, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев. При падении обломков БПЛА на один из многоквартирных домов пострадал человек, его госпитализировали.В Брянской области было уничтожено 68 беспилотников, отчитался губернатор Егор Ковальчук. Над Липецкой областью ПВО ликвидировала 45 дронов — по данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецке обломками выбило окна в многоэтажке, также зафиксированы падения в Данковском районе и в СНТ, где за медицинской помощью без последующей госпитализации обратился один человек.Над Орловской областью уничтожили 19 беспилотников, а над Смоленской — шесть, при этом главы регионов Андрей Клычков и Василий Анохин уточнили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры на местах падения нет. В Калужской области силы ПВО сбили пять БПЛА в нескольких округах и на окраинах Калуги и Обнинска, где, по заявлению губернатора Владислава Шапши, осколками посекло забор и машину. В Рязанской области были сбиты четыре беспилотника, из-за падения которых в Милославском округе загорелись два частных дома, но, как сообщил губернатор Павел Малков, никто не пострадал.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов на сайте Украина.ру.

россия

новомосковск (тульская область)

брянская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, новомосковск (тульская область), брянская область, росгвардия, вооруженные силы украины, украина.ру