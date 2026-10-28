Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/povrezhdennye-doma-i-postradavshie-pvo-sbila-bolshe-polutysyachi-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1084118337.html
Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией
Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией - 28.10.2026 Украина.ру
Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник над Россией, сообщило 28 октября Министерство обороны РФ
2026-10-28T10:25
2026-10-28T10:25
сво
спецоперация
россия
новомосковск (тульская область)
брянская область
росгвардия
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
По информации ведомства, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.В Тульской области в результате отражения массированной атаки в Новомосковске зафиксированы повреждения частных и многоэтажных домов, а также инфраструктуры в промзоне, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев. При падении обломков БПЛА на один из многоквартирных домов пострадал человек, его госпитализировали.В Брянской области было уничтожено 68 беспилотников, отчитался губернатор Егор Ковальчук. Над Липецкой областью ПВО ликвидировала 45 дронов — по данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецке обломками выбило окна в многоэтажке, также зафиксированы падения в Данковском районе и в СНТ, где за медицинской помощью без последующей госпитализации обратился один человек.Над Орловской областью уничтожили 19 беспилотников, а над Смоленской — шесть, при этом главы регионов Андрей Клычков и Василий Анохин уточнили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры на местах падения нет. В Калужской области силы ПВО сбили пять БПЛА в нескольких округах и на окраинах Калуги и Обнинска, где, по заявлению губернатора Владислава Шапши, осколками посекло забор и машину. В Рязанской области были сбиты четыре беспилотника, из-за падения которых в Милославском округе загорелись два частных дома, но, как сообщил губернатор Павел Малков, никто не пострадал.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов на сайте Украина.ру.
россия
новомосковск (тульская область)
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, новомосковск (тульская область), брянская область, росгвардия, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Новомосковск (Тульская область), Брянская область, Росгвардия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией

10:25 28.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник над Россией, сообщило 28 октября Министерство обороны РФ
По информации ведомства, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.
В Тульской области в результате отражения массированной атаки в Новомосковске зафиксированы повреждения частных и многоэтажных домов, а также инфраструктуры в промзоне, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев. При падении обломков БПЛА на один из многоквартирных домов пострадал человек, его госпитализировали.
В Брянской области было уничтожено 68 беспилотников, отчитался губернатор Егор Ковальчук.
Над Липецкой областью ПВО ликвидировала 45 дронов — по данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецке обломками выбило окна в многоэтажке, также зафиксированы падения в Данковском районе и в СНТ, где за медицинской помощью без последующей госпитализации обратился один человек.
Над Орловской областью уничтожили 19 беспилотников, а над Смоленской — шесть, при этом главы регионов Андрей Клычков и Василий Анохин уточнили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры на местах падения нет.
В Калужской области силы ПВО сбили пять БПЛА в нескольких округах и на окраинах Калуги и Обнинска, где, по заявлению губернатора Владислава Шапши, осколками посекло забор и машину.
В Рязанской области были сбиты четыре беспилотника, из-за падения которых в Милославском округе загорелись два частных дома, но, как сообщил губернатор Павел Малков, никто не пострадал.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияНовомосковск (Тульская область)Брянская областьРосгвардияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:00Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС
11:47Поматросил и бросил: Зеленский подставил российского кинопродюсера
11:40Украинский хакер в США работал на две группировки — и попался
11:31Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности
10:56ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
10:25Поврежденные дома и пострадавшие: ПВО сбила больше полутысячи вражеских дронов над Россией
10:00Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
09:59Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений
09:39Экономика Украины и война: крупный бизнес на грани вымирания, Словакия повоюет с Киевом за "Дружбу"
09:33Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине
09:14Киев не подтвердил слова Туска о дате переговоров с Россией — СМИ
09:00Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября
08:56Где деньги, Вов? Украинская ракетная программа таки оказалась грандиозной аферой
08:48Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ
08:38Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда
08:36Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса
08:10Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента
07:59Уроки прошлого: гора Шайенн и другие – особенности американского бункеростроения
07:21Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов"
07:17Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда
Лента новостейМолния