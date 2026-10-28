https://ukraina.ru/20261028/es-vklinivaetsya-v-peregovory-pravaya-ruka-fon-der-lyayen-sobiraetsya-v-abu-dabi-1084118757.html
ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби - 28.10.2026 Украина.ру
ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
Еврокомиссия и Евросовет планируют отправить на следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт — руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает телеканал Euronews
2026-10-28T10:56
2026-10-28T10:56
2026-10-28T10:56
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В состав этой группы войдут высокопоставленные чиновники, а сам предполагаемый формат встречи может предусматривать одновременное участие представителей Европы, Украины, США и России.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по результатам общения Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии констатировал, что на общеевропейском уровне отказ от контактов с Москвой все еще сохраняется, поэтому Европа в переговорном процессе сейчас не участвует. Официальный представитель Кремля добавил, что диалог идет лишь с некоторыми европейскими государствами, а в ноябре должен возобновиться трехсторонний формат, включающий исключительно Россию, Украину и США. Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров.Подробнее - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.
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новости, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, владимир путин, евросовет, еврокомиссия
Новости, Украина, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Владимир Путин, евросовет, Еврокомиссия
ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби
Еврокомиссия и Евросовет планируют отправить на следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт — руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает телеканал Euronews
В состав этой группы войдут высокопоставленные чиновники, а сам предполагаемый формат встречи может предусматривать одновременное участие представителей Европы, Украины, США и России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по результатам общения Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии констатировал, что на общеевропейском уровне отказ от контактов с Москвой все еще сохраняется, поэтому Европа в переговорном процессе сейчас не участвует.
Официальный представитель Кремля добавил, что диалог идет лишь с некоторыми европейскими государствами, а в ноябре должен возобновиться трехсторонний формат, включающий исключительно Россию, Украину и США. Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров.