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ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби

ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби - 28.10.2026 Украина.ру

ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби

Еврокомиссия и Евросовет планируют отправить на следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт — руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает телеканал Euronews

2026-10-28T10:56

2026-10-28T10:56

2026-10-28T10:56

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В состав этой группы войдут высокопоставленные чиновники, а сам предполагаемый формат встречи может предусматривать одновременное участие представителей Европы, Украины, США и России.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по результатам общения Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии констатировал, что на общеевропейском уровне отказ от контактов с Москвой все еще сохраняется, поэтому Европа в переговорном процессе сейчас не участвует. Официальный представитель Кремля добавил, что диалог идет лишь с некоторыми европейскими государствами, а в ноябре должен возобновиться трехсторонний формат, включающий исключительно Россию, Украину и США. Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров.Подробнее - в материале Трамп раскрыл, как пройдут переговоры по Украине.

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новости, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, владимир путин, евросовет, еврокомиссия