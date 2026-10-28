Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 28.10.2026 Украина.ру
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Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 28.10.2026 Украина.ру
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Начало 30 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4). Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
2026-10-28T10:00
2026-10-28T10:00
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украинское досье
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УЧАСТНИКИ:- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор ЛУКЬЯНОВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.ВЕДУЩИЙ – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Вопросы к обсуждению:Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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новости, россия, украина, родион мирошник, богдан безпалько, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру, украинское досье
Новости, Россия, Украина, Родион Мирошник, Богдан Безпалько, Алексей Анпилогов, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, Украинское Досье

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

10:00 28.10.2026
 
© Украина.руУкраинское досье. Свет в конце украинского тоннеля.
Украинское досье. Свет в конце украинского тоннеля. - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Украина.ру
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Начало 30 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4). Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
УЧАСТНИКИ:
- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;
- председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор ЛУКЬЯНОВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
ВЕДУЩИЙ – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Вопросы к обсуждению:
  • - Предельные требования и очертания компромисса: чего хотят Трамп, Украина и Россия?
  • - Субъекты конфликта и субъекты переговоров: кто будет договариваться, а кто – исполнять договорённости?
  • - Экономические интересы сторон – пространство для сделки.
  • - Ялта-2: призрак или перспектива?
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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