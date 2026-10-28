https://ukraina.ru/20261028/ukrainskoe-dose-svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084097254.html

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 28.10.2026 Украина.ру

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Начало 30 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4). Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"

2026-10-28T10:00

2026-10-28T10:00

2026-10-28T10:00

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УЧАСТНИКИ:- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор ЛУКЬЯНОВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.ВЕДУЩИЙ – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Вопросы к обсуждению:Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, родион мирошник, богдан безпалько, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру, украинское досье