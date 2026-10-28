https://ukraina.ru/20261028/ukrainskoe-dose-svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084097254.html
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 28.10.2026 Украина.ру
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Начало 30 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4). Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
2026-10-28T10:00
2026-10-28T10:00
2026-10-28T10:00
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россия
украина
родион мирошник
богдан безпалько
алексей анпилогов
миа "россия сегодня"
украина.ру
украинское досье
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УЧАСТНИКИ:- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор ЛУКЬЯНОВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.ВЕДУЩИЙ – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Вопросы к обсуждению:Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, родион мирошник, богдан безпалько, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру, украинское досье
Новости, Россия, Украина, Родион Мирошник, Богдан Безпалько, Алексей Анпилогов, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, Украинское Досье
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Начало 30 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4). Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;
- председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор ЛУКЬЯНОВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
ВЕДУЩИЙ – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
—- Предельные требования и очертания компромисса: чего хотят Трамп, Украина и Россия?
—- Субъекты конфликта и субъекты переговоров: кто будет договариваться, а кто – исполнять договорённости?
—- Экономические интересы сторон – пространство для сделки.
—- Ялта-2: призрак или перспектива?
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".