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Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно

Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно - 28.10.2026 Украина.ру

Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно

Украина получает от Соединенных Штатов около 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц, хотя только за неполный октябрь израсходовала 35 штук, посетовал Владимир Зеленский

2026-10-28T12:37

2026-10-28T12:37

2026-10-28T12:47

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По его словам, выделяемый Вашингтоном объем в три раза уступает необходимому для нужд киевского режима минимуму. Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам.В то же время на днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия ежемесячно выпускает по украинским объектам более 300 ракет.Подробнее о проблемах Киева - в материале Зеленский признал погром: российские ракеты пробили дырявую ПВО Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, пит хегсет, юрий игнат, пентагон, вооруженные силы украины, украина.ру