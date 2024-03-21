Чехия определила главную угрозу своей безопасности - 21.03.2024 Украина.ру
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Чехия определила главную угрозу своей безопасности
Чехия определила главную угрозу своей безопасности - 21.03.2024 Украина.ру
Чехия определила главную угрозу своей безопасности
В Чехии Палата представителей определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, сообщило 21 марта Чешское информационное агентство
2024-03-21T15:12
2024-03-21T15:12
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чехия
угроза
национальная безопасность
зарубежье
сша
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Палата представителей определила нынешний российский режим как самую большую угрозу безопасности Чешской Республики, пишет издание."За" проголосовали 84 депутата при необходимых 72. Депутаты оппозиции не подержали данное предложение.В тексте одобренной резолюции отмечается, что Россия, якобы, представляет самую большую угрозу безопасности Чехии, поэтому представляет "фундаментальный интерес для Чехии". Палата представителей выступила также за продолжение оказания военной помощи Украине.В декабре 2017 года тогдашний президент США Дональд Трамп представил Стратегию национальной безопасности. Среди основных угроз в документе впервые названы Китай и Россия, которые "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству".В октябре прошлого года замминистра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин заявил, что "Россия представляет собой острую угрозу". Список "угрожающих" стран пополнили Иран и Северная Корея.
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новости, россия, чехия, угроза, национальная безопасность, зарубежье, сша
Новости, Россия, Чехия, угроза, национальная безопасность, Зарубежье, США

Чехия определила главную угрозу своей безопасности

15:12 21.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата
20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В Чехии Палата представителей определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, сообщило 21 марта Чешское информационное агентство
Палата представителей определила нынешний российский режим как самую большую угрозу безопасности Чешской Республики, пишет издание.
"За" проголосовали 84 депутата при необходимых 72. Депутаты оппозиции не подержали данное предложение.
В тексте одобренной резолюции отмечается, что Россия, якобы, представляет самую большую угрозу безопасности Чехии, поэтому представляет "фундаментальный интерес для Чехии".
Палата представителей выступила также за продолжение оказания военной помощи Украине.
В декабре 2017 года тогдашний президент США Дональд Трамп представил Стратегию национальной безопасности. Среди основных угроз в документе впервые названы Китай и Россия, которые "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству".
В октябре прошлого года замминистра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин заявил, что "Россия представляет собой острую угрозу". Список "угрожающих" стран пополнили Иран и Северная Корея.
13:41
"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводилThe Washington Post сообщила, что советник президента США "тайно" посетил Киев с тем, чтобы убедить украинцев продолжить сопротивление, потому что помощь будет. У WP какое-то странное представление о тайных визитах – разве в их завершение проводятся брифинги для СМИ? Правильнее было бы сказать, что поездка Салливана заранее не анонсировалась…
 
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