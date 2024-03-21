Чехия определила главную угрозу своей безопасности

"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил The Washington Post сообщила, что советник президента США "тайно" посетил Киев с тем, чтобы убедить украинцев продолжить сопротивление, потому что помощь будет. У WP какое-то странное представление о тайных визитах – разве в их завершение проводятся брифинги для СМИ? Правильнее было бы сказать, что поездка Салливана заранее не анонсировалась…