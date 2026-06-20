https://ukraina.ru/20260620/okruzhentsy-konstantinovki-i-pokazukha-syrskogo-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte--1080399814.html

Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 20.06.2026 Украина.ру

Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе в комментариях украинских военных и экспертов с тревогой произносили названия Константиновка, Лиман, Доброполье, Рай-Александровка, где идет наступление российской армии. Беспокоились также о судьбе Сумского региона, опасаясь усиления наступления и на этом направлении.

2026-06-20T07:39

2026-06-20T07:39

2026-06-20T07:39

эксклюзив

вооруженные силы украины

александр сырский

константиновка

дружковка

андрей золотарев

славянск

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Некоторый оптимизм их комментариям придавала ситуация под Степногорском в Запорожской области, где ВСУ пытаются "контрнаступать".Украинский оппозиционный паблик "Картель" сообщает также о тяжелой обстановке для ВСУ на Харьковщине, где россияне сохраняют инициативу сразу на нескольких участках фронта, вынуждая украинское командование перебрасывать резервы с одного направление на другое. По данным паблика, российские подразделения продолжают "резать" украинский плацдарм восточнее реки Оскол и улучшают свое тактическое положение в районе Купянска-Узлового, Куриловки и Ковшаровки."Изоляция" в КонстантиновкеКиевский политолог Андрей Золотарев говорит, что у украинских военных нет оптимистических прогнозов относительно удержания Константиновки. А дальше, по его словам, встанет вопрос о Славянско-Краматорской агломерации. Он утверждает, что на Запорожском направлении чуть-чуть улучшилось положение ВСУ, но кардинальных изменений там нет, поскольку некоторые тактические успехи не привели к какому-то перелому.Военный эксперт и отставной полковник Константин Машовец говорит об угрозе окружения частей ВСУ, оставшихся в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, хотя по данным ряда пабликов это уже произошло. По его словам, нужно или выводить эти части, или предпринять попытку контратаковать на флангах. Он опасается, что, если россияне окружат и ликвидируют эти подразделения, следующим их шагом будет срезание выступа в районе в районе Часова Яра и прорыв на Дружковку с флангов.Отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев ("Арти Грин") говорит, что выводить войска из Константиновки надо было уже давно. "Константиновка – как бы ей осталось недолго, я бы уже вывел войска, потому что, мне кажется, в этих условиях продолжать бои в Константиновке неудобно, нужно занимать оборону на последующем удобном плацдарме, а это Алексеево-Дружковка", - рассуждает Бекренев.Также, по его словам, резко ухудшилась ситуация в Лимане. Там россияне прорвались в направлении Славянска в обход Александровки и выходят на высоты, с которых могут взять под огневой контроль Славянск и сам Лиман.Украинский паблик Deep State выражает опасения, что после перехода Константиновки под контроль российских войск, следующей целью станет Дружковка, которая сейчас играет ключевую логистическую роль, а затем - Краматорск.После потери Константиновки, считают аналитики паблика, логистика ВСУ в этом районе резко изменится, любые перемещения станут значительно сложнее, а пребывание даже в Краматорске станет намного опаснее.Украинский военкор с позывным "Мучной" отрицает окружение украинских подразделений в Константиновке. По его словам, они там всего лишь "изолированы" в отдельных районах, хотя, по сути, это и означает окружение.Военкор Богдан Мирошников тоже пытается манипулировать словами, чтобы не сказать "окружение". Он пишет, что определить там контроль или окружение невозможно, так как позиции перемешаны. Однако он заранее выступает против того, чтобы назначать виновных среди украинских военных за ситуацию в Константиновке, хотя и признаёт, что были проблемы в одной из новосозданных бригад ВСУ."Кроты" ВСУМеж тем, украинские военные всё чаще жалуются на истощение и отсутствие ротаций. В апреле украинские СМИ опубликовали кадры с изможденными и истощенными военнослужащими из 14-й бригады, которые 8 месяцев сидели в блиндажах без ротаций и снабжения под Купянском. О них просто забыло командование, заранее списав.При этом военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде" заявила, что их исследование показывает, что после 40 дней на позиции человеку становится всё равно, выживет он или нет, поэтому такое длительное пребывание военных на передовой нельзя считать эффективным.Затем главком ВСУ Александр Сырский подписал указ об обязательной ротации после 60 дней на передовой, установив три смены таких ротаций. Ответственность возлагается непосредственно на командиров подразделений.На этой же неделе в интервью украинскому изданию "Громадське" украинские командиры назвали его приказ "скотством и показухой", подчеркивая, что выполнить его нереально."Это всё показуха. Потому что людей нет. Их нужно иметь в соответствии с заявленным комплектом, плюс – пополнение потерь. Например, комплектация моего батальона сейчас 20%, а надо – 300%. То есть, где должно сидеть 100 человек, сидит 20. А где должно быть 10, сидит только двое. Наша бригада не распиарена, поэтому не может позволить не то что 3, а даже 1 смену", - рассказывает изданию командир батальона на Купянском направлении.Он также говорит, что у него есть позиция в 6 километрах в тылу у россиян и там его подчиненные сидят уже 260 дней. И он не знает, как их оттуда вывести по тылам и завести новых."Генеральный штаб не знает, чем живут войска, старшие начальники прикрыли свой зад, усилили ответственность командиров на местах, по-свински свалили на них всё. Это просто скотство", - возмущается украинский комбат.Другие командиры, которые сидят на более "спокойных" направлениях, на комплектацию не жалуются, но утверждают, что солдату подчас добираться до позиции приходится 10-12 дней, а доходят до нее в итоге далеко не все. Поэтому, дескать, обязательную ротацию сложно проводить.Еще один комбриг возмущается приказом Сырского, утверждая, что ротация через каждые 60 дней приведет к росту потерь, так как военнослужащие чаще будут ходить туда-сюда под дронами. По его словам, некоторые солдаты даже после 200 дней на позициях выходить не хотят, опасаясь ударов дронов по пути назад. По сути, они выживают в норах и даже нос не высовывают.В ВСУ их называют "кротами", приспособившихся выживать под землей. Однако и украинские комбаты несколько лукавят, говоря о невозможности ротации – от них требуют удерживать позиции ради пиара властей, а один такой "крот", затаившийся в норе в тылу российских позиций, позволяет рапортовать начальству о "контроле" над местностью или населенным пунктом, где уже давно обосновались российские войска.Что пишут иностранные СМИ о ситуации в ВСУ - в статье "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, александр сырский, константиновка, дружковка, андрей золотарев, славянск