ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
Российские беспилотники нанесли удар по объекту ВСУ в Золочеве Харьковской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T14:24
2026-06-20T14:49
сво
спецоперация
россия
харьковская область
золочев (львовская область)
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 С 7:00 до 14:00 средства ПВО сбили 57 украинских дронов над Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Татарстаном и Пермским краем, сообщили в Минобороны;🟥 К северу от Купянска в Харьковской области бойцы ВС РФ расширили зону контроля в Кондрашовке, а также южнее и западнее села, сообщает военкор Анатолий Радов;🟥 Жители Днепропетровской области сообщают, что российская армия начала активно сносить позиции ВСУ в Васильковке (95 км от Днепропетровска).Город находится в 45 км от линии фронта, и туда всё равно долетают российские ФАБы с УМПК, пишет телеграм-канал "Военная хроника"."Это значит, что реальная эффективная дальность их применения — около 75-80 км", - говорится в публикации канала;🟥 Российские беспилотники типа "Герань" ударили по объектам ВСУ в Шостке Сумской области и в селе Городня Черниговской области;🟥 Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ, сообщил губернатор Александр Моор. По его данным атака отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы;🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются в Святогорске, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"."Штурмовые подразделения 20-й армии ГВ "Запад" ведут наступательные действия в западной части города и улучшают тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта, заходя с запада и северо-востока", - говорится в публикации.20 июня в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
россия
харьковская область
золочев (львовская область)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, золочев (львовская область), вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Золочев (Львовская область), Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО

14:24 20.06.2026 (обновлено: 14:49 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские беспилотники нанесли удар по объекту ВСУ в Золочеве Харьковской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 С 7:00 до 14:00 средства ПВО сбили 57 украинских дронов над Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Татарстаном и Пермским краем, сообщили в Минобороны;
🟥 К северу от Купянска в Харьковской области бойцы ВС РФ расширили зону контроля в Кондрашовке, а также южнее и западнее села, сообщает военкор Анатолий Радов;
🟥 Жители Днепропетровской области сообщают, что российская армия начала активно сносить позиции ВСУ в Васильковке (95 км от Днепропетровска).
Город находится в 45 км от линии фронта, и туда всё равно долетают российские ФАБы с УМПК, пишет телеграм-канал "Военная хроника".
"Это значит, что реальная эффективная дальность их применения — около 75-80 км", - говорится в публикации канала;
🟥 Российские беспилотники типа "Герань" ударили по объектам ВСУ в Шостке Сумской области и в селе Городня Черниговской области;
🟥 Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ, сообщил губернатор Александр Моор. По его данным атака отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы;
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются в Святогорске, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
"Штурмовые подразделения 20-й армии ГВ "Запад" ведут наступательные действия в западной части города и улучшают тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта, заходя с запада и северо-востока", - говорится в публикации.
20 июня в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
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