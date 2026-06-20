https://ukraina.ru/20260620/vs-rf-porazili-obekt-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1080436122.html
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
Российские беспилотники нанесли удар по объекту ВСУ в Золочеве Харьковской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T14:24
2026-06-20T14:24
2026-06-20T14:49
сво
спецоперация
россия
харьковская область
золочев (львовская область)
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 С 7:00 до 14:00 средства ПВО сбили 57 украинских дронов над Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Татарстаном и Пермским краем, сообщили в Минобороны;🟥 К северу от Купянска в Харьковской области бойцы ВС РФ расширили зону контроля в Кондрашовке, а также южнее и западнее села, сообщает военкор Анатолий Радов;🟥 Жители Днепропетровской области сообщают, что российская армия начала активно сносить позиции ВСУ в Васильковке (95 км от Днепропетровска).Город находится в 45 км от линии фронта, и туда всё равно долетают российские ФАБы с УМПК, пишет телеграм-канал "Военная хроника"."Это значит, что реальная эффективная дальность их применения — около 75-80 км", - говорится в публикации канала;🟥 Российские беспилотники типа "Герань" ударили по объектам ВСУ в Шостке Сумской области и в селе Городня Черниговской области;🟥 Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ, сообщил губернатор Александр Моор. По его данным атака отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы;🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются в Святогорске, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"."Штурмовые подразделения 20-й армии ГВ "Запад" ведут наступательные действия в западной части города и улучшают тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта, заходя с запада и северо-востока", - говорится в публикации.20 июня в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
россия
харьковская область
золочев (львовская область)
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьковская область, золочев (львовская область), вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Золочев (Львовская область), Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
14:24 20.06.2026 (обновлено: 14:49 20.06.2026)
Российские беспилотники нанесли удар по объекту ВСУ в Золочеве Харьковской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 С 7:00 до 14:00 средства ПВО сбили 57 украинских дронов над Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Татарстаном и Пермским краем, сообщили в Минобороны;
🟥 К северу от Купянска в Харьковской области бойцы ВС РФ расширили зону контроля в Кондрашовке, а также южнее и западнее села, сообщает военкор Анатолий Радов;
🟥 Жители Днепропетровской области сообщают, что российская армия начала активно сносить позиции ВСУ в Васильковке (95 км от Днепропетровска).
Город находится в 45 км от линии фронта, и туда всё равно долетают российские ФАБы с УМПК, пишет телеграм-канал "Военная хроника".
"Это значит, что реальная эффективная дальность их применения — около 75-80 км", - говорится в публикации канала;
🟥 Российские беспилотники типа "Герань" ударили по объектам ВСУ в Шостке Сумской области и в селе Городня Черниговской области;
🟥 Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ, сообщил губернатор Александр Моор. По его данным атака отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы;
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются в Святогорске, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
"Штурмовые подразделения 20-й армии ГВ "Запад" ведут наступательные действия в западной части города и улучшают тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта, заходя с запада и северо-востока", - говорится в публикации.
20 июня в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков.