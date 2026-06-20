https://ukraina.ru/20260620/vs-rf-porazili-obekt-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1080436122.html

ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО

ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили объект ВСУ в Харьковской области. Новости СВО

Российские беспилотники нанесли удар по объекту ВСУ в Золочеве Харьковской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T14:24

2026-06-20T14:24

2026-06-20T14:49

сво

спецоперация

россия

харьковская область

золочев (львовская область)

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 С 7:00 до 14:00 средства ПВО сбили 57 украинских дронов над Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Татарстаном и Пермским краем, сообщили в Минобороны;🟥 К северу от Купянска в Харьковской области бойцы ВС РФ расширили зону контроля в Кондрашовке, а также южнее и западнее села, сообщает военкор Анатолий Радов;🟥 Жители Днепропетровской области сообщают, что российская армия начала активно сносить позиции ВСУ в Васильковке (95 км от Днепропетровска).Город находится в 45 км от линии фронта, и туда всё равно долетают российские ФАБы с УМПК, пишет телеграм-канал "Военная хроника"."Это значит, что реальная эффективная дальность их применения — около 75-80 км", - говорится в публикации канала;🟥 Российские беспилотники типа "Герань" ударили по объектам ВСУ в Шостке Сумской области и в селе Городня Черниговской области;🟥 Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ, сообщил губернатор Александр Моор. По его данным атака отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы;🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются в Святогорске, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"."Штурмовые подразделения 20-й армии ГВ "Запад" ведут наступательные действия в западной части города и улучшают тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта, заходя с запада и северо-востока", - говорится в публикации.20 июня в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня

россия

харьковская область

золочев (львовская область)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, харьковская область, золочев (львовская область), вооруженные силы украины, украина.ру