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В Киеве пройдёт очередной ЛГБТ*-марш

В Киеве пройдёт очередной ЛГБТ*-марш - 20.06.2026 Украина.ру

В Киеве пройдёт очередной ЛГБТ*-марш

В Киеве 21 июня одновременно пройдут марш за права ЛГБТ* и параллельная акция ультраправых организаций. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T11:15

2026-06-20T11:15

2026-06-20T12:22

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ЛГБТ*-активисты требуют отказаться от нового проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, содержит дискриминирующие положения. В тот же день в центре столицы запланирована акция ультраправых. В их анонсе говорится прямо: "Гомосексуализм, трансгендерная пропаганда и гендерная идеология* — это болезнь, которую нужно искоренять, а не прославлять". Совсем недавно, 14 июня, в Киеве прошёл ЛГБТ*-прайд. Участники шествовали по улице Кирилловской с лозунгами о свободе самовыражения и правах человека. Об этом – в материале Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд *Движение ЛГБТ запрещено в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия