В Киеве пройдёт очередной ЛГБТ*-марш
11:15 20.06.2026 (обновлено: 12:22 20.06.2026)
© REUTERS / Nina Liashonok
© REUTERS / Nina Liashonok
В Киеве 21 июня одновременно пройдут марш за права ЛГБТ* и параллельная акция ультраправых организаций. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
ЛГБТ*-активисты требуют отказаться от нового проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, содержит дискриминирующие положения.
В тот же день в центре столицы запланирована акция ультраправых. В их анонсе говорится прямо:
"Гомосексуализм, трансгендерная пропаганда и гендерная идеология* — это болезнь, которую нужно искоренять, а не прославлять".
Совсем недавно, 14 июня, в Киеве прошёл ЛГБТ*-прайд. Участники шествовали по улице Кирилловской с лозунгами о свободе самовыражения и правах человека.
Об этом – в материале Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
*Движение ЛГБТ запрещено в РФ
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