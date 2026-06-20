https://ukraina.ru/20260620/zrada-ekspress-ukrainets-zdes-khozyain--chuzhinets-bankovaya-khochet-navodnit-front-namnikami-1080433412.html

Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками

Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками - 20.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками

На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут... Украина.ру, 20.06.2026

2026-06-20T10:25

2026-06-20T10:25

2026-06-20T10:25

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украина

европа

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александр федоров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

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На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут заменить иностранцы: колумбийцы, африканцы, любые "солдаты удачи". А по сути - наёмные убийцы, отребье, бандиты со всего мира, которым всё равно, кого убивать. Лишь бы деньги платили.Правда, убить и быть убитым может получиться сегодня. А деньги? А деньги будут завтра. Может быть... И всё это под лозунгом: "Украинец — ты тут чужинец".Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает, как Киев хочет заменить украинцев иностранцами, причем тут фильм "Брат" и как будут себя вести "солдаты удачи", если не получат от Зеленского обещанного.А ведь не получат.

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видео, украина, европа, киев, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, видео