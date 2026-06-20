https://ukraina.ru/20260620/zrada-ekspress-ukrainets-zdes-khozyain--chuzhinets-bankovaya-khochet-navodnit-front-namnikami-1080433412.html
Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками
Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками - 20.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками
На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут... Украина.ру, 20.06.2026
2026-06-20T10:25
2026-06-20T10:25
2026-06-20T10:25
видео
украина
европа
киев
александр федоров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080433282_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e51cbeb8d3b65a67cf7aee952f8e84b3.png
На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут заменить иностранцы: колумбийцы, африканцы, любые "солдаты удачи". А по сути - наёмные убийцы, отребье, бандиты со всего мира, которым всё равно, кого убивать. Лишь бы деньги платили.Правда, убить и быть убитым может получиться сегодня. А деньги? А деньги будут завтра. Может быть... И всё это под лозунгом: "Украинец — ты тут чужинец".Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает, как Киев хочет заменить украинцев иностранцами, причем тут фильм "Брат" и как будут себя вести "солдаты удачи", если не получат от Зеленского обещанного.А ведь не получат.
украина
европа
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080433282_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf3bdbb43c3ec88db6cb144ef7d1b3fc.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, европа, киев, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, видео
Видео, Украина, Европа, Киев, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны
На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут заменить иностранцы: колумбийцы, африканцы, любые "солдаты удачи". А по сути - наёмные убийцы, отребье, бандиты со всего мира, которым всё равно, кого убивать. Лишь бы деньги платили.
Правда, убить и быть убитым может получиться сегодня. А деньги? А деньги будут завтра. Может быть... И всё это под лозунгом: "Украинец — ты тут чужинец".
Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает, как Киев хочет заменить украинцев иностранцами, причем тут фильм "Брат" и как будут себя вести "солдаты удачи", если не получат от Зеленского обещанного.
А ведь не получат.