Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками - 20.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками
Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками - 20.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками
На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут... Украина.ру, 20.06.2026
2026-06-20T10:25
2026-06-20T10:25
видео
украина
европа
киев
александр федоров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
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На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут заменить иностранцы: колумбийцы, африканцы, любые "солдаты удачи". А по сути - наёмные убийцы, отребье, бандиты со всего мира, которым всё равно, кого убивать. Лишь бы деньги платили.Правда, убить и быть убитым может получиться сегодня. А деньги? А деньги будут завтра. Может быть... И всё это под лозунгом: "Украинец — ты тут чужинец".Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает, как Киев хочет заменить украинцев иностранцами, причем тут фильм "Брат" и как будут себя вести "солдаты удачи", если не получат от Зеленского обещанного.А ведь не получат.
украина
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видео, украина, европа, киев, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, видео
Видео, Украина, Европа, Киев, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Зрада Экспресс: "Украинец, здесь хозяин — чужинець". Банковая хочет наводнить фронт наёмниками

10:25 20.06.2026
 
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На Украине обещали Европу, зарплаты и победный марш — получили рынок наёмников вместо армии. Глава Минобороны Федоров запускает схему, где половину ВСУ могут заменить иностранцы: колумбийцы, африканцы, любые "солдаты удачи". А по сути - наёмные убийцы, отребье, бандиты со всего мира, которым всё равно, кого убивать. Лишь бы деньги платили.

Правда, убить и быть убитым может получиться сегодня. А деньги? А деньги будут завтра. Может быть... И всё это под лозунгом: "Украинец — ты тут чужинец".

Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирает, как Киев хочет заменить украинцев иностранцами, причем тут фильм "Брат" и как будут себя вести "солдаты удачи", если не получат от Зеленского обещанного.

А ведь не получат.
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