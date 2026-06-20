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Минздрав Израиля заявил о подозрении на первый случай Эболы. Главное к этому часу

Минздрав Израиля заявил о подозрении на первый случай Эболы. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру

Минздрав Израиля заявил о подозрении на первый случай Эболы. Главное к этому часу

Министерство здравоохранения Израиля проинформировало о первом случае подозрения на заражение вирусом Эбола в стране. Об этом и других новостях к этому часу 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T13:51

2026-06-20T13:51

2026-06-20T14:21

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🟦 Глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви отправился в Иран на фоне усилий посредников по организации ирано-американских переговоров, сообщило агентство IRNA;🟦 Картами платежной системы "Мир" можно спокойно расплачиваться в Иране, третий этап интеграции платежных систем завершён, заявил руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири;🟦 В немецком Мюнхене сегодня утром столкнулись два поезда. В результате инцидента несколько вагонов сошли с рельсов и упали с моста на автомобильную дорогу, движение в обе стороны закрыто. По данным полиции, в момент происшествия, сорвавшиеся вагоны были пусты. Один человек госпитализирован в критическом состоянии;🟦 Один человек погиб, более 80 пострадали при столкновении поездов в Англии, сообщила британская транспортная полиция. 33 человека госпитализированы, 11 находятся в тяжёлом состоянии;🟦 В России сегодня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. В этом году 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами. Для них доступны более 620 тысяч бюджетных мест.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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