Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня - 20.06.2026 Украина.ру
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Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня - 20.06.2026 Украина.ру
Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского польской государственной награды
2026-06-20T10:22
2026-06-20T10:30
эксклюзив
владимир зеленский
александр лукашенко
кароль навроцкий
украина
россия
нпз
нато
госдума
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Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Белоруссии в целом, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь."Пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. &lt;...&gt; Если он этого не сделает, сделаем мы", — заявил глава киевского режима журналистам.С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки Вооружённых сил Украины на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.В Белоруссии эти угрозы назвали неприемлемыми.Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, политический эксперт Александр Шпаковский отметил, что Белоруссия жёстко ответит на украинскую атаку."Самое главное в этой ситуации - немедленный ответ на нападение всеми силами и средствами, включая ядерное оружие. Это будет реальной проверкой наших союзных договоренностей. Довести данную позицию нужно не столько наркоману, сколько странам Европы и США", – отметил он.Белорусский журналист Григорий Азарёнок обратил внимание на состояние Зеленского, когда тот озвучивал свои угрозы."Тебе (Зеленскому – Ред.) неделя, чтобы протрезветь! Совсем уже охренело, угрожать Александру Лукашенко &lt;...&gt; Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, когда у тебя п***н не вырос на рояле играть. Александр Лукашенко выстраивал армию и оборону, и ракетные войска, когда ты на "Первом канале" для Соловьёва танцевал вместе с Галкиным* (лицо, выполняющее функции иноагента – Ред.) &lt;...&gt; Вчера ещё женщину не успели похоронить, тобою убитую (речь о жене тренера белорусской детской команды, попавшей под удар украинского дрона – Ирине Горошко – Ред.), белоруску. Чуть детей не убил! Врачи наши спасли. И это после того, как Александр Лукашенко в очередной раз протянул руку, сказал: "Нужно прекратить убийство славян"!" – негодовал Азарёнок.Белорусский военный эксперт, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский заявил, что угрозы Зеленского – "одно безумие"."Ситуация, которую Зеленский создаёт на границе с Белоруссией, вытекает из общего состояния Вооружённых сил Украины и как они чувствуют себя на линии боевого соприкосновения. А эта ситуация не очень", – отметил Тиханский.Он назвал Зеленского "крысой, загнанной в угол".Прокомментировали угрозы Зеленского и в России. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Зеленский провоцирует эскалацию."Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта", — написал Слуцкий.По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей."Тогда украинскому узурпатору и его "группе поддержки" стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli для неминуемого ответа ведущей ядерной державы", — подчеркнул Слуцкий.По словам парламентария, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Минска, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Брюссель, Берлин, Париж и Лондон фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.Не обрадовались угрозам Зеленского и на Украине."Нам мало конфликта с Россией, нужно еще войну с белорусами! Интересно, а если Кремль такой ультиматум Польше и Румынии сделает? Зеленскому нужна эскалация и он сознательно поднимает ставки", – отметил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный на Украине телеграм-канал – "ЗеРада" – сообщил, что заявление Зеленского направлено и на российский внутриполитический процесс."Ему явно нужна еще более масштабная война! Упоминание [Зеленским] белорусских НПЗ неспроста. Зе знает, что НПЗ - болевая точка Белоруссии. Вот правда за НПЗ Батька точно ответит предельно жёстко. В целом всё это выглядит как часть общей кампании под российские выборы осенью. Вовлечение Белоруссии в войну - ещё одна возможность раскачивать общественное мнение в Союзном Государстве", – отмечалось в публикации канала.При этом украино-израильский военный аналитик Игаль Левин, поддерживающий Украину, заявил, что удары по белорусским НПЗ вполне реальны, как и создание "пограничного буфера" в случае ослабления России."Я бы также не исключал вероятность тех или иных пограничных событий, во время которых занимаются пограничные территории с целью создания буфера, давления на Минск или сковывания каких-либо сил", – отметил Левин.По его словам, это "тоже вполне реальный сценарий в определённом будущем".Тем временем стремительно портятся отношения Украины с ещё одним соседом.Больше не орёлПрезидент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА** (запрещённая в РФ террористическая организация – Ред.).Им главу киевского режима в 2023 году наградил бывший президент Анджей Дуда — в знак признания "выдающихся заслуг" в углублении дружественных отношений и за развитие "сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе", а также "стойкость в защите неотъемлемых прав человека"."Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия** остаётся прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", — пояснил своё решение Навроцкий.Президент Польше указал, что присвоение одному из подразделений ВСУ наименования в честь "героев УПА"** имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины.Зеленский принял соответствующее решение в конце мая. Он также принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН** (запрещённая в РФ террористическая организация – Ред.) Андрея Мельника в Киевской области. За это он подвергся жесткой критике и других польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.Решение Навроцкого вызвало негодование на Украине. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) отказался от своей польской награды."Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил президент Польши в прошлом году", – заявил он.Глава ОП назвал лишение Зеленского польской награды недружественным шагом, а также упрекнул польские власти в попытке "указывать другим народа, как именно им учить собственную историю". От лица Украины он пообещал "дать оценку" произошедшему.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявил о намерении вернуть польскую награду."На фоне таких ... действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Скоро верну его Польше", – написал он в соцсетях.Посол Украины в Польше Василий Боднар поддержал начальника и отказался от кавалерского креста польского ордена "За заслуги перед Республикой Польша".Подробнее о лишении Зеленского польского ордена – в статье Виктории Титовой "Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена".
https://ukraina.ru/20260619/mirnaya-sdelka-po-ukraine-i-vozobnovlenie-peregovorov-prigovor-v-baku-itogi-19-iyunya-1080425289.html
https://ukraina.ru/20260619/londonskiy-ultimatum-rossii-ataki-na-zaes-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-19-iyunya-1080404895.html
https://ukraina.ru/20260619/novyy-plan-pobedy-zelenskogo-voyna-s-nato-i-otmena-sdelki-po-iranu-khronika-sobytiy-na-utro-19-iyunya--1080395785.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, владимир зеленский, александр лукашенко, кароль навроцкий, украина, россия, нпз, нато, госдума
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Кароль Навроцкий, Украина, Россия, НПЗ, НАТО, Госдума

Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня

10:22 20.06.2026 (обновлено: 10:30 20.06.2026)
 
© ФотоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского польской государственной награды
Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Белоруссии в целом, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
"Пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. <...> Если он этого не сделает, сделаем мы", — заявил глава киевского режима журналистам.
С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки Вооружённых сил Украины на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
В Белоруссии эти угрозы назвали неприемлемыми.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, политический эксперт Александр Шпаковский отметил, что Белоруссия жёстко ответит на украинскую атаку.
"Самое главное в этой ситуации - немедленный ответ на нападение всеми силами и средствами, включая ядерное оружие. Это будет реальной проверкой наших союзных договоренностей. Довести данную позицию нужно не столько наркоману, сколько странам Европы и США", – отметил он.
Белорусский журналист Григорий Азарёнок обратил внимание на состояние Зеленского, когда тот озвучивал свои угрозы.
"Тебе (Зеленскому – Ред.) неделя, чтобы протрезветь! Совсем уже охренело, угрожать Александру Лукашенко <...> Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, когда у тебя п***н не вырос на рояле играть. Александр Лукашенко выстраивал армию и оборону, и ракетные войска, когда ты на "Первом канале" для Соловьёва танцевал вместе с Галкиным* (лицо, выполняющее функции иноагента – Ред.) <...> Вчера ещё женщину не успели похоронить, тобою убитую (речь о жене тренера белорусской детской команды, попавшей под удар украинского дрона – Ирине Горошко – Ред.), белоруску. Чуть детей не убил! Врачи наши спасли. И это после того, как Александр Лукашенко в очередной раз протянул руку, сказал: "Нужно прекратить убийство славян"!" – негодовал Азарёнок.
Белорусский военный эксперт, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский заявил, что угрозы Зеленского – "одно безумие".
"Ситуация, которую Зеленский создаёт на границе с Белоруссией, вытекает из общего состояния Вооружённых сил Украины и как они чувствуют себя на линии боевого соприкосновения. А эта ситуация не очень", – отметил Тиханский.
Он назвал Зеленского "крысой, загнанной в угол".
Огонь I Европейских игр - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
19 июня, 18:45
Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняЗападные СМИ сообщили о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырех лет лишения свободы
Прокомментировали угрозы Зеленского и в России. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Зеленский провоцирует эскалацию.
"Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта", — написал Слуцкий.
По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей.
"Тогда украинскому узурпатору и его "группе поддержки" стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli для неминуемого ответа ведущей ядерной державы", — подчеркнул Слуцкий.
По словам парламентария, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Минска, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Брюссель, Берлин, Париж и Лондон фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Не обрадовались угрозам Зеленского и на Украине.
"Нам мало конфликта с Россией, нужно еще войну с белорусами! Интересно, а если Кремль такой ультиматум Польше и Румынии сделает? Зеленскому нужна эскалация и он сознательно поднимает ставки", – отметил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Другой популярный на Украине телеграм-канал – "ЗеРада" – сообщил, что заявление Зеленского направлено и на российский внутриполитический процесс.
"Ему явно нужна еще более масштабная война! Упоминание [Зеленским] белорусских НПЗ неспроста. Зе знает, что НПЗ - болевая точка Белоруссии. Вот правда за НПЗ Батька точно ответит предельно жёстко. В целом всё это выглядит как часть общей кампании под российские выборы осенью. Вовлечение Белоруссии в войну - ещё одна возможность раскачивать общественное мнение в Союзном Государстве", – отмечалось в публикации канала.
При этом украино-израильский военный аналитик Игаль Левин, поддерживающий Украину, заявил, что удары по белорусским НПЗ вполне реальны, как и создание "пограничного буфера" в случае ослабления России.
"Я бы также не исключал вероятность тех или иных пограничных событий, во время которых занимаются пограничные территории с целью создания буфера, давления на Минск или сковывания каких-либо сил", – отметил Левин.
По его словам, это "тоже вполне реальный сценарий в определённом будущем".
Тем временем стремительно портятся отношения Украины с ещё одним соседом.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
19 июня, 13:01
Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняЗапад выдвинул требования к России. Украинские военные продолжают атаковать регионы России, особое внимание уделяя Запорожской АЭС
Больше не орёл
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА** (запрещённая в РФ террористическая организация – Ред.).
Им главу киевского режима в 2023 году наградил бывший президент Анджей Дуда — в знак признания "выдающихся заслуг" в углублении дружественных отношений и за развитие "сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе", а также "стойкость в защите неотъемлемых прав человека".
"Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия** остаётся прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", — пояснил своё решение Навроцкий.
Президент Польше указал, что присвоение одному из подразделений ВСУ наименования в честь "героев УПА"** имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины.
Зеленский принял соответствующее решение в конце мая. Он также принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН** (запрещённая в РФ террористическая организация – Ред.) Андрея Мельника в Киевской области. За это он подвергся жесткой критике и других польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
19 июня, 10:40
Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня Владимир Зеленский на Евросовете вновь пообещал завершить войну до зимы и потребовал помощи. Отсрочка до 2030: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС тянет время для войны с Россией. Переговоры США и Ирана в Швейцарии сорвались в последний момент
Решение Навроцкого вызвало негодование на Украине. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) отказался от своей польской награды.
"Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил президент Польши в прошлом году", – заявил он.
Глава ОП назвал лишение Зеленского польской награды недружественным шагом, а также упрекнул польские власти в попытке "указывать другим народа, как именно им учить собственную историю". От лица Украины он пообещал "дать оценку" произошедшему.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявил о намерении вернуть польскую награду.
"На фоне таких ... действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Скоро верну его Польше", – написал он в соцсетях.
Посол Украины в Польше Василий Боднар поддержал начальника и отказался от кавалерского креста польского ордена "За заслуги перед Республикой Польша".
Подробнее о лишении Зеленского польского ордена – в статье Виктории Титовой "Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена".
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ЭксклюзивВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоКароль НавроцкийУкраинаРоссияНПЗНАТОГосдума
 
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