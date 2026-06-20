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МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения - 20.06.2026 Украина.ру

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения

Запорожская атомная станция 20 июня вновь потеряла внешнее электроснабжение — это уже двадцатый подобный случай с начала конфликта. Об этом 20 июня сообщило МАГАТЭ

2026-06-20T15:19

2026-06-20T15:19

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Аварийные дизельные генераторы автоматически запустились для обеспечения резервного питания систем охлаждения реактора и других ключевых функций безопасности. Причиной отключения стала проблема с внутренними линиями электропередач на единственной доступной внешней линии — "Феросплавная-1" на 330 кВ. Тем временем продолжается ремонт основной линии на 750 кВ "Днепровская", которая отключена уже три месяца. Работы ведутся под локальным прекращением огня, организованным МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул: очередное отключение подтверждает жизненную важность укрепления подключения ЗАЭС к электросети. Ситуация с ядерной безопасностью на крупнейшей атомной станции Европы остаётся крайне шаткой. Киевский режим продолжает подвергать объект риску. Об этом – в материале Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, европа, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины